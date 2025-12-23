Enrique Iglesias y Anna Kournikova dan la bienvenida a su cuarto hijo

MIAMI.- Enrique Iglesias y Anna Kournikova dieron la bienvenida a su cuarto hijo. La pareja confirmó el nacimiento a través de una publicación en redes sociales, donde se aprecia una fotografía del pequeño cubierto en sábanas de rayas durmiendo junto a un peluche.

El nacimiento del bebé, cuyo nombre aún no ha sido revelado, se convierte en el regalo de navidad para la familia. El intérprete de 50 años y la modelo de 44 ya tienen otros tres hijos: los mellizos Lucy y Nicholas, que ya tienen 7 años, y Mary, de 5.

"Todos estaban ilusionadísimos y muy emocionados de saber que la cigüeña iba a volver a visitarles, completando su felicidad en esta etapa tan bonita", reseñó la revista ¡HOLA!, quien dio la primicia del embarazo de Anna.

Romance

El amor entre el cantante y la también extenista surgió en 2001, cuando se conocieron durante el rodaje del videoclip de Escape.

Desde entonces, se han mantenido unidos y mantienen los detalles de su relación y familia en estricta intimidad. Lo que no es un secreto, es que la pareja vive junto a sus hijos en Indian Creek, una exclusiva isla de Miami.

Aunque no hubo un anuncio público sobre la unión de la pareja, Julio Iglesias Jr., expuso sin querer que su hermano no quería una gran boda. "Enrique lo que no hizo fue una boda grande”, respondió cuando le preguntaron por las bodas de sus hermanos en una entrevista.

Más tarde tanto Enrique como Anna lo confirmaron.