¡Entérese de cómo Robert Kardashian perdió 25 kilos!

En la fiesta de cumpleaños de Khloé Kardashian impactó al dejarse ver con unos cuantos kilos menos.

La revista “Life & Style” asegura que su hermana Khloé Kardashian y su ex Tristan Thompson lo ayudaron a adelgazar.

"Han estado trabajando juntos en el gimnasio en casa de Khloé, haciendo cardio, carrera, flexiones y peso muerto", reveló una fuente a la revista.

Además se dice que eliminó la comida chatarra de su dieta diaria, aunque, de vez en cuando, suele darse un gusto.

En el pasado, a través del reality show Keeping Up With The Kardashian, pudo verse que Robert comía grandes cantidades de alimentos procesados. Los episodios generalmente se producían cuando atravesaba difíciles momentos emocionales.

Según el médico internista y gastroenterólogo, Niket Sonpal, Robert Kardashian pudo haber perdido aproximadamente 25 kilos.

"Parece que está en camino a una mejor salud", en la opinión del especialista.

Un giro de 180 grados en la vida de Robert Kardashian, quien en junio de 2018 fue diagnosticado de padecer diabetes.

El estado de salud de la estrella de reality show en aquella época implicó que tuviese que ser hospitalizado.