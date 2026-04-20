lunes 20  de  abril 2026
POLÉMICA

Equipo de fútbol suizo rechaza prestar estadio para concierto de Kanye West

Aunque el concierto nuncafue confirmado, vario los medios locales habían señalado el 26 de junio como posible fecha

En esta foto de archivo tomada el 9 de febrero de 2020, Kanye West asiste a la Fiesta de los Óscar de Vanity Fair luego de la 92 entrega anual en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg en Beverly Hills.

En esta foto de archivo tomada el 9 de febrero de 2020, Kanye West asiste a la Fiesta de los Óscar de "Vanity Fair" luego de la 92 entrega anual en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg en Beverly Hills.

AFP/Jean-Baptiste Lacroix

GINEBRA.- El rapero Kanye West no podrá actuar en el estadio del FC Basilea, club de fútbol suizo, indicó este último este lunes, fundamentando su decisión en base a una cuestión de "valores". El concierto no fue confirmado, pero los medios locales habían señalado la fecha del 26 de junio.

"El FC Basilea ha recibido una solicitud" para que se organice un concierto de Kanye West en su estadio, el St. Jakob-Park, explicó el vocero del club Remo Meister.

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"Sin embargo, tras un análisis exhaustivo, hemos decidido no dar seguimiento a este proyecto porque, de acuerdo con nuestros valores, no podemos ofrecer una plataforma al artista en cuestión", añadió.

Conciertos cancelados

Varios conciertos de Kanye West, también conocido como Ye, han sido cancelados recientemente en Francia, el Reino Unido y Polonia.

En los últimos años, el rapero estadounidense, de 48 años, ha perdido a muchos seguidores y varios contratos comerciales tras haber hecho comentarios antisemitas y racistas. En particular, afirmó en 2023 "amar a los nazis", puso a la venta en su sitio web una camiseta adornada con una esvástica y lanzó en mayo de 2025 un tema titulado "Heil Hitler", prohibido por las principales plataformas de streaming.

En enero, en una carta de disculpa publicada en The Wall Street Journal, aseguró que no era "ni nazi ni antisemita", alegando que sufre un trastorno bipolar.

A pesar de las polémicas, el artista sigue despertando un gran entusiasmo.

Países Bajos no tiene previsto prohibir los conciertos de Ye programados para los días 6 y 8 de junio en Arnhem, en el este.

FUENTE: AFP

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