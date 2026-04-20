lunes 20  de  abril 2026
OBITUARIO

Patrick Muldoon, actor de "Days of Our Lives", muere a los 57 años

Muldoon había publicado en Instagram apenas dos días antes de su muerte, compartiendo su entusiasmo por un nuevo proyecto

Patrick Muldoon asiste al estreno de Riff Raff durante el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2024 en el Princess of Wales Theatre el 9 de septiembre de 2024 en Toronto, Ontario.

Patrick Muldoon asiste al estreno de "Riff Raff" durante el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2024 en el Princess of Wales Theatre el 9 de septiembre de 2024 en Toronto, Ontario.

Getty Images via AFP / Emma McIntyre
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Patrick Muldoon falleció a los 57 años. El actor, conocido por sus papeles en series como Days of Our Lives, Melrose Place y Starship Troopers, murió repentinamente el domingo 19 de abril, según confirmó su representante a Variety. Según Deadline, Muldoon sufrió un infarto.

Muldoon había publicado en Instagram apenas dos días antes de su muerte, compartiendo su entusiasmo por un nuevo proyecto.

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“Estoy muy emocionado de formar parte de este increíble proyecto, Kockroach, dirigido por Matt Ross y protagonizado por Chris Hemsworth, Taron Edgerton, Zazie Beetz y Alec Baldwin. El rodaje ya está en marcha en Australia ”, escribió junto a una foto de un artículo de Deadline que anunciaba la película. Muldoon añadió la etiqueta de productor en su publicación.

Trayectoria

Nacido en San Pedro, California, Muldoon alcanzó la fama interpretando a Austin Reed en la telenovela Days of Our Lives. El actor protagonizó esta icónica serie desde 1992 hasta 1995, antes de retomar su papel en 2011 tras una pausa de 16 años.

Tras su salida inicial en 1995, interpretó al villano Richard Hart en otra telenovela emblemática, Melrose Place, durante tres temporadas, hasta 1996.

También participó en tres episodios de Saved by the Bell a principios de los 90, además de interpretar a Zander Barcalow en la película de culto de 1997, Starship Troopers, junto a Denise Richards, Casper Van Dien, Michael Ironside y Dina Meyer.

Su última película, Dirty Hands, se estrena a finales de este mes, protagonizada por Denise Richards y Michael Bleach.

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