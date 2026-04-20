Christina Applegate rompe el silencio tras informes de hospitalización

La actriz estadounidense Christina Applegate (izquierda) llega a la 29ª edición de los Premios del Sindicato de Actores de Cine en el Fairmont Century Plaza en Century City, California, el 26 de febrero de 2023.

MIAMI.- Christina Applegate se pronuncia por primera vez desde que salió a luz su reciente hospitalización. Según se informó, Applegate estuvo hospitalizada desde finales de marzo por complicaciones causadas por la esclerosis múltiple que padece; sin embargo, se dieron más detalles.

"Gracias por las muestras de cariño y los buenos deseos. Los problemas de salud son una constante para mí, pero soy una mujer fuerte y cada día me siento mejor", escribió la actriz conocida por su papel en Married... with Children, en la descripción de una foto que publicó en Instagram el 20 de abril.

La imagen mostraba una taza de café blanca, decorada con besos, sobre su libro de memorias You With the Sad Eyes.

La actriz concluyó su publicación diciendo: "Me estoy tomando un tiempo para concentrarme en mi salud, pero pronto volveré con más noticias".

Enfermedad

La actriz ganadora del premio Emmy anunció en 2021 que le habían diagnosticado esclerosis múltiple.

Applegate afirmó que comenzó a experimentar síntomas, como debilidad y entumecimiento en las piernas, hasta siete años antes de ser diagnosticada con esclerosis múltiple.

Además de en sus memorias, también habla abiertamente de sus síntomas en MeSsy, el podcast que presenta con su amiga Jamie-Lynn Sigler, actriz de Los Soprano, quien compartió que le diagnosticaron esclerosis múltiple en 2016.

En febrero, Applegate anunció el lanzamiento de Next in MS, una comunidad en línea para que las personas afectadas por la esclerosis múltiple compartan sus experiencias. En un anuncio del Super Bowl para el nuevo sitio, Applegate declaró sin rodeos: "Cero estrellas. No lo recomiendo. ¡Es horrible! ¡Es malísimo!"