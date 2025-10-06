Shakira celebra 30 años de icónico álbum "Pies Descalzos"

Shakira actúa un concierto de la gira "Las mujeres ya no lloran", en Bogotá.

MIAMI.- Pocas carreras en la industria musical latinoamericana han alcanzado hitos tan grandes como los de Shakira . La cantante colombiana suma tres décadas de éxito internacional gracias a temas como Loba, Ojos Así y, recientemente, el polémico Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

Es un viaje de gloria que inició el 6 de octubre de 1995, cuando salió a la venta su icónico álbum Pies descalzos.

CELEBRIDADES Salen a la luz imágenes de Taylor Swift en la boda de Selena Gómez

Grabado entre Bogotá y Miami, el disco recoge once canciones escritas por la cantante junto a Luis Fernando Ochoa, quien también fungió como productor. De este proyecto se desprenden piezas legendarias como lo son Antología, Estoy Aquí y ¿Dónde Estás Corazón?

Antes de este álbum, la artista nacida en Barranquilla había probado suerte con Magia (1991) y Peligro (1993), dos trabajos discográficos que no alcanzaron el éxito comercial, y que hoy en día son considerados piezas de culto entre sus fanáticos más fieles.

Fue su tercer disco, Pies descalzos, el que la catapultó a la fama internacional con ritmos de pop rock acompañados de letras personales y rebeldes.

"Pies descalzos viene de mi necesidad de expresar un cierto inconformismo que tengo hacia las normas. Todas las normas. Hacia todas las convenciones sociales", expresó la cantante durante el lanzamiento del disco, a los 19 años.

El éxito de Shakira

El proyecto recibió comentarios mayormente positivos por parte de la crítica, lo que se reflejó en su desempeño comercial. En Colombia, país de la cantante, el álbum ha vendido un millón de copias, por lo que recibió una certificación de diamante por la Asociación Colombiana de Productores de Fonogramas.

Las ventas a nivel global alcanzan los 4.3 millones, posicionándose como el tercero más vendido de su carrera después de Laundry Service (2001) y Fijación Oral Vol. 1 (2005).

Pies descalzos es el álbum insignia de una generación, que marcó un antes y un después en la historia del pop latinoamericano, y al día de hoy, continúa siendo uno de los trabajos más emblemáticos de Shakira.