lunes 6  de  octubre 2025
Shakira celebra 30 años de icónico álbum "Pies Descalzos"

Del tercer álbum de Shakira se desprenden piezas legendarias como Antología, Estoy Aquí y ¿Dónde Estás Corazón?

Shakira actúa un concierto de la gira Las mujeres ya no lloran, en Bogotá.

Shakira actúa un concierto de la gira "Las mujeres ya no lloran", en Bogotá. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Pocas carreras en la industria musical latinoamericana han alcanzado hitos tan grandes como los de Shakira. La cantante colombiana suma tres décadas de éxito internacional gracias a temas como Loba, Ojos Así y, recientemente, el polémico Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

Es un viaje de gloria que inició el 6 de octubre de 1995, cuando salió a la venta su icónico álbum Pies descalzos.

Escena de la obra Lear, de Naher Jacqueline Briseño, que cerró el telón del Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami 2025.
"Lear", una imaginativa y dinámica versión de Naher Jacqueline Briseño
Captura de pantalla de Taylor Swift en la boda de Selena Gómez / Instagram
Salen a la luz imágenes de Taylor Swift en la boda de Selena Gómez

Grabado entre Bogotá y Miami, el disco recoge once canciones escritas por la cantante junto a Luis Fernando Ochoa, quien también fungió como productor. De este proyecto se desprenden piezas legendarias como lo son Antología, Estoy Aquí y ¿Dónde Estás Corazón?

Antes de este álbum, la artista nacida en Barranquilla había probado suerte con Magia (1991) y Peligro (1993), dos trabajos discográficos que no alcanzaron el éxito comercial, y que hoy en día son considerados piezas de culto entre sus fanáticos más fieles.

Fue su tercer disco, Pies descalzos, el que la catapultó a la fama internacional con ritmos de pop rock acompañados de letras personales y rebeldes.

"Pies descalzos viene de mi necesidad de expresar un cierto inconformismo que tengo hacia las normas. Todas las normas. Hacia todas las convenciones sociales", expresó la cantante durante el lanzamiento del disco, a los 19 años.

El éxito de Shakira

El proyecto recibió comentarios mayormente positivos por parte de la crítica, lo que se reflejó en su desempeño comercial. En Colombia, país de la cantante, el álbum ha vendido un millón de copias, por lo que recibió una certificación de diamante por la Asociación Colombiana de Productores de Fonogramas.

Las ventas a nivel global alcanzan los 4.3 millones, posicionándose como el tercero más vendido de su carrera después de Laundry Service (2001) y Fijación Oral Vol. 1 (2005).

Pies descalzos es el álbum insignia de una generación, que marcó un antes y un después en la historia del pop latinoamericano, y al día de hoy, continúa siendo uno de los trabajos más emblemáticos de Shakira.

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami Dade.
Florida suspende emisión de licencias comerciales CDL a inmigrantes con estatus temporal

Imagen de la Casa Blanca en Washington.
Casa Blanca acusa de "vago" al gobernador de Illinois: "Debería avergonzarse de sí mismo"

El dictador venezolano, Nicolás Maduro.
FBI desmantela supuesta red de lavado de dinero vinculada a hijos de Nicolás Maduro en Miami

El diseñador de moda francés Matthieu Blazy llega para asistir a la Gala BoF 500 en el Hotel Shangri-La en París, al margen de la Semana de la Moda de París Primavera-Verano 2025, el 28 de septiembre de 2024.    
El diseñador Matthieu Blazy debuta con Chanel en la Semana de la Moda de París

Imagen referencial.
Hombre muere tras ataque de perros en Liberty City, segundo caso fatal en Miami-Dade

Delegaciones de Israel y Hamás participan en conversaciones en Egipto con la mediación de Estados Unidos. 
Primera ronda de diálogos indirectos entre Hamás e Israel termina con "atmósfera positiva"

