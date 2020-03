Erica Lugo comparte su receta para no olvidar las metas frente a la adversidad

Hoy, transformada en empresaria y coach del exitoso programa The Biggest Loser transmitido por USA Network, celebra el orgullo de seguir siendo una inspiración para su comunidad, que la reconoce como una madre abnegada y ejemplo de superación, ya que después de pesar más de 300 libras decidió cambiar su vida y perdió 160 libras en tan solo dos años.

Una estrella de televisión

The Biggest Loser es un programa que ofrece a sus concursantes una visión amplia de lo que se necesita para bajar de peso y mejorar la salud. Es decir, no se trata de centrarse únicamente en la pérdida de peso, sino de cambiar los hábitos, la manera de pensar, de sentir y de vivir, tal como lo hizo Erica. Por eso, la cadena americana puso sus ojos en esta latina sobreviviente de cáncer y exitosa empresaria, que ahora comparte su viaje personal de pérdida de peso para ayudar e inspirar a otros.

“El show es asombroso. Lo que me encanta es que todos en el elenco tienen algo con lo que alguien en la vida real puede identificarse. Unos se divorciaron, otros son padres solteros, hay una exreina de concursos de belleza que solía ser muy saludable y ahora no lo es. En fin, creo que todo el mundo tiene algo con lo que el público puede identificarse”, expuso Lugo sobre el espacio que es la versión renovada de una icónica serie de NBC, y que busca mejorar la esperanza de vida de la población en Estados Unidos.

Para el público, Lugo es un ejemplo de lucha por mejorar su vida tras llegar a pesar más de 300 libras, además, es una sobreviviente de cáncer de tiroides y líder de su propio estudio fitness en Dayton, Ohio. Hechos que la llevaron a ser portada de la revista Women's Health, y con los que demostró al mundo que frente a la adversidad el ser humano tiene la enorme oportunidad de engrandecerse.

“En The Biggest Loser soy la entrenadora del equipo rojo y creo que me dieron ese equipo por el calor latino. Puedo inspirarlos porque he caminado en sus zapatos antes. Conozco mejor que nadie las excusas que tratan de darme, y sus sentimientos frente al deporte y frente a la comida. He estado allí y lo he vivido. Por eso el mayor consejo que puedo dar a las mujeres es que luchen, que establezcan límites y aprendan a decir que no. Como latinas siempre queremos estar dando constantemente, ya sea a nuestros cónyuges, amigos, familia e hijos, y nunca decimos que no. Pero hay que reorganizar nuestra vida, ponernos en un primer plano y encargarnos de nosotras mismas, de cuidarnos y de entender que mejorar nuestra salud no es egoísmo, al contrario”.

Si desea saber más sobre Erica Lugo, visite su perfil en Instagram @EricaFitLove.