Erik Hayser sobre "Oscuro deseo": "Somos animales sexuales"

"Sabemos, por toda la gente que nos manda capturas de pantalla, que Oscuro deseo ha entrado en el Top 10 de más de 74 países y ha estado en primer lugar en 34 países hasta el momento. Para mí es sorprendente, es como un apapacho (abrazo) al alma ver que este proyecto que hicimos con tanto esfuerzo, con tanta dedicación y con tanto cariño, esté llegando no solo a Latinoamérica sino al mundo. Y es muy bonito para mí, como mexicano, ser parte de un proyecto hecho en México que está siendo visto alrededor del mundo", afirma Erik Hayser (Santiago de Querétaro, 1980), uno de los protagonista de la ficción, en una entrevista que concedió a DIARIO LAS AMÉRICAS, a través de Zoom.

La trama de Oscuro deseo, escrita por Leticia López Margalli y dirigida por Pitipol Ybarra y Kenya Márquez, y que mezcla suspenso y un pronunciado acento erótico, gira en torno al matrimonio en crisis de la abogada y profesora universitaria Alma y el juez Leonardo Solares, interpretados por Maite Perroni y Jorge Poza, quienes protagonizan un triángulo amoroso con Darío Guerra (Alejandro Speitzer). El caso de la muerte de Brenda Castillo (María Fernanda Yepes), la mejor amiga de la protagonista, obsesiona al detective Esteban Solares, encarnado por Erik Hayser, quien no sólo se limita a investigar el suceso, sino que se involucra más de la cuenta.

El actor mexicano Erik Hayser defiende la cantidad de escenas sensuales en la historia de Oscuro deseo.

"Me parece que el recurso hay que usarlo cuando la historia lo amerita, cuando lo pide y cuando es algo fundamental para la misma (...) En Oscuro deseo se disparan prácticamente todas las líneas de acción de los personajes, a partir de sus deseos sexuales, de su sensualidad y de su erotismo, muchas de las motivaciones de los personajes están sembradas ahí, así que las escenas de sexo me parecían fundamentales para poder contar algo la historia de la manera como lo estamos haciendo".

Erik Hayser va más allá en el análisis de las motivaciones de los personajes de la producción Oscuro deseo.

"Oscuro deseo presenta seres humanos en medio de toda esa complejidad y esto que somos, somos animales sexuales y la sexualidad es la parte fundamental de nuestras vidas y creo que de allí parte que sea tan importante que se cuenten estas bellas escenas de sexo, que están muy bien contrastadas, me parece que están muy bien logradas".

Personaje desafiante

Durante casi 20 años, Erik Hayser ha prestado su piel para que cobren vida muchos personajes, pero ninguno como Esteban Solares en Oscuro deseo. El actor relata cómo fue el proceso de preparación de su rol.

Erik Hayser

"Creo que ha sido uno de los procesos de creación de personajes que más he disfrutado en mi carrera. Esteban Solares tiene una lesión en la pierna que lo obliga a usar un bastón. Ese fue el inicio de la creación de mi personaje, de ahí fueron saliendo muchas cosas. Yo estuve andando con el bastón como unas tres semanas o casi un mes antes de empezar a filmar, lo usaba dentro de la casa porque quería que se viera completamente orgánico, que se viera que era parte del personaje y no algo impuesto para Oscuro deseo. Entonces, empecé a estar con el bastón todos los días, a todas horas, y cuando salí a la calle me di cuenta de cómo la gente me miraba. Unos me miraban con lástima, otros me miraban deseosos de querer ayudarme y me súper protegían. Y esa manera cómo me miraban me hizo entender un poco cómo estos personajes podían mirar a Esteban Solares y, de ahí, nació un camino en la construcción del resentimiento que yo no había terminado de ver en este personaje, de ahí me agarré para ir construyendo la personalidad de este hombre que siempre ha estado en el segundo lugar, el hermano siempre le ha ganado en todo: le quitó la mujer de su vida, la carrera; a partir de ahí se fueron abriendo muchas cosas. Yo sentía que, de alguna manera, Esteban Solares tampoco veía bien y quise jugar con esta analogía de aquel que no ve bien por un problema físico, pero que tiene la capacidad de ver 'el todo' como lo hace él, de ver la película completa y eso me ayudó a construir la mirada del personaje", precisa Erik Hayser.

Erik Hayser también tomó en consideración otros rasgos del detective Esteban Solares en Oscuro deseo.

"El equipo de producción de Oscuro deseo también necesitaban que él tuviera 10 o más años de los que yo tengo. Entonces eso obligó a que marcaran todas las líneas de expresión de mi cara, para que pudieran jugar con la posibilidad de avejentarme, no solo en la parte de afuera, sino que también fuera un hombre al que le pesara la vida. Con todos estos elementos, fui construyendo el mundo interno del personaje. Luego, pudimos ir hacia afuera, a la onda del rapado y jugar con mis entradas. Hay muchas cosas que se sumaron en el proceso. Te puedo decir que este ha sido el proceso más vivencial de mi carrera, en el que escuché cada una de las cosas que el personaje me pidió para su construcción".

Para el intérprete Erik Hayser, el detective Esteban Solares representa un antes y un después en su trayectoria artística.

"Para mí, Esteban Solares ha sido emocionante de principio a fin, representa el personaje más importante de mi carrera hasta el momento, sobre todo, por la gran oportunidad que tuve para poder explorar ese personaje a fondo. Además, me dio la oportunidad de transformarme por completo y crear un personaje que se aleja completamente de lo que yo soy como Erik y que, sin duda, me ha abierto las puertas no solo de Latinoamérica sino del mundo. Me ha dejado muchas satisfacciones personales y también en lo profesional".

Conexión espiritual

Erik Hayser celebra la receptividad que ha tenido Oscuro deseo y su personaje Esteban Solares. También guarda espacio para reflexionar sobre lo que han sido los últimos meses para el mundo.

"De marzo para acá he tenido una parte del corazón completamente destrozado por la cantidad de gente que ha perdido sus empleos, sus empresas, por la situaciones tan compleja por las que estamos atravesando. Creo que es momento de hacer equipo y cuidarnos. Siempre digo: 'Si yo me cuido, te estoy cuidando a ti' y 'si tú te cuidas, me estás cuidando a mí'. Ese es mi llamado y seguiré insistiendo en él, a que si vamos para la calle usemos un cubreboca, una careta y nos lavemos las manos. De esta podemos salir si hacemos equipo. Siempre he sido una persona positiva, que busca sacarle el mejor provecho a esta adversidad que estamos pasando. Durante ese tiempo, he buscado el espacio para conectarme conmigo mismo, con mi espiritualidad y con las ganas que tengo de ayudar en proyectos sociales, para preguntarme: '¿A dónde voy?'. He retomado libros pendientes, me he acercado a películas documentales y series que no había podido ver y, en medio de eso, abrazo a Fernanda (Castillo). También aprovecho esta situación para renovarme, para retomar energías y para ayudar en la medida de lo posible", dice.

El actor mexicano Erik Hayser

Quizás como reflejo de los análisis en los que se ha sumergido en los últimos tiempos, a Erik Hayser no le quita el sueño lo que sigue para él profesionalmente.

"No tengo una meta así en específico o quizás, mi meta es despertar todos los días de mi vida con una sonrisa. Creo que eso es el éxito. Para mí no tiene que ver con aplausos, ni con fama ni con seguidores ni con proyectos, tiene que ver con eso tan hermoso que me da la vida de levantarme todos los días sonriente y con la certeza de que estoy haciendo lo que quiero y lo que me apasiona. Y quiero seguir en ese camino de buscar historias que vayan más allá del entretenimiento, que nos cuestionen y aporten para que, como sociedad, podamos seguir creciendo. Para mí, el arte transforma y me gustaría poder aportar un granito de arena a partir de esto que hago", sentencia.