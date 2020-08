Maradona vuelve a la polémica, ahora por un filme de Netflix

La figura de Maradona es trascendental en la vida del cineasta, ganador del Óscar en 2013 con "La grande bellezza" y autor de exitosas series como "The Young Pope" y "The New Pope".

En una entrevista en 2016 Sorrentino contó que sus padres fallecieron tras un accidente con la calefacción de la casa donde solían pasar los fines de semana y él, que entonces tenía 16 años, se salvó porque había ido a ver un partido de su adorado Napoli.

Maradona fue la gran estrella de ese equipo en los años 80, que gracias al astro argentino ganó dos campeonatos, en 1987 y 1990, y sigue siendo considerado "mitad hombre y mitad Dios".

Polémica previa al estreno

Aunque la película no ha sido transmitida, Maradona ya estudia demandar a Paolo Sorrentino y a Netflix.

El director italiano anunció que este proyecto "íntimo, personal y doloroso" no estaría relacionado con la vida del jugador argentino, según reporta Europa Press.

Matías Morla, abogado y representante legal del astro argentino, ha sido quien anunció en redes sociales la intención de Maradona de demandar tanto a Sorrentino como a Netflix, debido a que no ha autorizado el uso de su imagen para la cinta, así como también por una supuesta utilización indebida de su marca registrada.

El título hace referencia al tanto que Maradona marcó ayudándose de la mano contra Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México en 1986.