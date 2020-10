Érika de la Vega, criticada por comparar a Trump con Chávez

“Yo pasé de ser antichavista y cuando digo mi opción de votación soy comunista”, expresó la venezolana, quien reside desde hace varios años en Miami.

Asimismo, la también comediante comparó a Donald Trump con el fallecido expresidente de Venezuela, Hugo Chávez.

“Se parece mucho a Chávez, en la manera como habla, en la vejación, en el trato a los inmigrantes, el respecto al ser humano, a la prensa”, dijo acerca del mandatario estadounidense.

Tras las declaraciones, la expareja del político venezolano Henrique Capriles fue criticada por dichos comentarios.

El psicólogo Alberto Barradas refutó las opiniones que han dado algunas personalidades del mundo artístico acerca de las elecciones.

"Viendo a venezolanos actores, periodistas y gente del arte apostando a Biden, me da un poco de tristeza. 21 años de horror no fueron suficientes para erradicar el socialismo de nuestra sangre. Donald Trump no es un ángel, pero es la contención del socialismo. Ellos no lo entienden", dijo Barradas, quien aseveró que Trump y Chávez no se asemejan como políticos.

"Decir que Trump es como Chávez es no entender absolutamente nada. Es algo estúpido en realidad. Trump tiene muchos defectos, pero pacificó a gran parte del mundo, puso freno a China y aumentó la economía norteamericana. Ellos no entienden, son brutos. Muy brutos", resaltó el psicólogo al hacer referencia al comentario de Érika de la Vega.