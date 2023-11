Escritor irlandés gana el premio Booker Prize 2023

El escritor irlandés Paul Lynch posa con la copia de su libro Prophet Song en la alfombra roja del Premio Booker, en Old Billingsgate, en el centro de Londres, el 26 de noviembre de 2023.

"Este libro no fue fácil de escribir. Una parte de mí pensaba que iba a poner mi carrera en peligro al escribirlo, pero debía llegar hasta el final", declaró Paul Lynch tras su victoria, y reconoció su inmenso placer de llevar el Booker a Irlanda.

El Booker Prize -uno de los galardones literarios más prestigiosos en el mundo, que premia obras de ficción en inglés- contribuyó al éxito de escritores como Salman Rushide, Margaret Atwood o Arundhati Roy.

Premio del escritor

Todos los escritores seleccionados en esta edición -dos estadounidenses, una canadiense, dos irlandeses y una keniata- formaban parte de la selección final por primera vez.

El ganador obtiene una recompensa de 50.000 libras (unos 57.000 euros o 62.000 dólares) y la seguridad del éxito internacional.

Paul Lynch escribió en parte La canción del profeta, novela de ambiente claustrofóbico, con bloques de texto que ocupan páginas enteras, durante los confinamientos de la pandemia del COVID-19.

El escritor, nacido en Limerick en 1977, y que vive en Dublín, cuenta con otras cuatro novelas.

En total, 158 libros publicados en Reino Unido e Irlanda entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023 fueron entregados a la fundación Booker Prize, y 13 de ellos habían sido seleccionados en una primera ronda.

El año pasado, el escritor esrilanqués Shehan Karunatilaka, de 47 años, se alzó con el Booker Prize por su novela The Seven Moons of Maali Almeida.

FUENTE: AFP