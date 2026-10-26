Vaticano confirma gira del papa León XIV por Sudamérica tras cirugía por cáncer pulmonar

ROMA.- El Vaticano confirmó este lunes que el viaje apostólico del papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú se realizará según lo previsto entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026, pese a que el pontífice se sometió recientemente a una cirugía por cáncer pulmonar.
"La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirma que el viaje apostólico del papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre de 2026, se desarrollará conforme al programa publicado anteriormente", indicó el Vaticano en un comunicado.
Agenda
El anuncio despeja las dudas sobre el cumplimiento de la agenda internacional del pontífice tras la intervención quirúrgica. La Santa Sede ratificó que la gira mantendrá las fechas establecidas, sin anunciar modificaciones en el programa previsto para los tres países sudamericanos.
La visita llevará a León XIV a Uruguay, Argentina y Perú durante casi dos semanas, en uno de sus compromisos internacionales más relevantes de noviembre. Por el momento, el Vaticano mantiene el calendario anunciado, pese al reciente procedimiento quirúrgico.
FUENTE: Con información de AFP/Redacción