lunes 26  de  octubre 2026
GIRA

Vaticano confirma gira del papa León XIV por Sudamérica tras cirugía por cáncer pulmonar

El pontífice mantiene su visita apostólica a Uruguay, Argentina y Perú, pese a la reciente cirugía a la que se sometió

El Papa León XIV con un bebé durante un encuentro con las realidades de integración de los migrantes, en la Plaza del Cristo de La Laguna, a 12 de junio de 2026, en San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias (España).&nbsp;

El Papa León XIV con un bebé durante un encuentro con las realidades de integración de los migrantes, en la Plaza del Cristo de La Laguna, a 12 de junio de 2026, en San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias (España). 

Eloísa Pérez / ACFI / Pool / Europa Press
El Papa León XIV saluda a la gente mientras sale en coche del Hospital Universitario Gemelli, cuatro días después de una cirugía para extirpar un tumor canceroso de su pulmón derecho, en Roma, el 17 de octubre de 2026.

El Papa León XIV saluda a la gente mientras sale en coche del Hospital Universitario Gemelli, cuatro días después de una cirugía para extirpar un tumor canceroso de su pulmón derecho, en Roma, el 17 de octubre de 2026.

AFP
Por María Graterol

ROMA.- El Vaticano confirmó este lunes que el viaje apostólico del papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú se realizará según lo previsto entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026, pese a que el pontífice se sometió recientemente a una cirugía por cáncer pulmonar.

"La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirma que el viaje apostólico del papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre de 2026, se desarrollará conforme al programa publicado anteriormente", indicó el Vaticano en un comunicado.

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Agenda

El anuncio despeja las dudas sobre el cumplimiento de la agenda internacional del pontífice tras la intervención quirúrgica. La Santa Sede ratificó que la gira mantendrá las fechas establecidas, sin anunciar modificaciones en el programa previsto para los tres países sudamericanos.

La visita llevará a León XIV a Uruguay, Argentina y Perú durante casi dos semanas, en uno de sus compromisos internacionales más relevantes de noviembre. Por el momento, el Vaticano mantiene el calendario anunciado, pese al reciente procedimiento quirúrgico.

FUENTE: Con información de AFP/Redacción

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