Pero el grupo de escritores independientes no para allí. El stand ofrecerá la obra de venezolanos consagrados como Ibéyise Pacheco con «Las muñecas de la corona», Leonardo Padrón con «Kilómetro Cero» y «Los Imposibles 7»; la argentina Ivonne Vivier con «Besos de café y cerveza», «Yo quería ser actriz, no puta» y «Un inesperado segundo amor». Además, destacan también la actriz Martha Mijares con su libro «¿Y por qué no? Recetas de mi vida»; la cantautora Vanessa Martins con «Una pasantía llamada vida», el abogado Alejandro Rebolledo y su libro «Así se lava el dinero en Venezuela», José Antonio Perrella con «Ellos vivieron en el país por venir», Belkis Carrillo con sus libros «Cómo ser yo una buena pareja» y «¿Quieres más? herramientas de cambio» y José Eduardo Pardo y sus 22 obras breves «Teatroando».

Según Lavaud, mención aparte merecen los libros infantiles que este año se integran al booth pues se trata no solamente de autoras con libros impresos sino de emprendedoras que están aportando iniciativas educativas y de esparcimiento a los niños de Miami. Se trata de Lismar Marcano con «Books and play» y «Te leo un cuento», y la coach Carolina Van Pampus con su libro «Conviviendo con nuestro pequeño Coachee».

El Stand de MEL Projects, donde el público podrá interactuar con la mayoría de los autores que estarán firmando sus libros, estará ubicado en la sección E, NE 3rd street, entre 1ra y 2da Av. Este año, la feria de calle por la que transitan alrededor de 200 mil personas en cada edición, se realizará del 22 al 24 de noviembre, como siempre, en los alrededores de Miami Dade College. El viernes 22 la entrada es libre y los tres días estará abierta desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche.

www.Melprojects.com