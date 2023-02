Espacio de arte Locust Projects, en Miami, cumple 25 años

Los creadores realizan “un poema-mural colectivo que se de-construirá en fragmentos individuales y se convertirá en esculturas de luz”. Estas lámparas integrarán la exposición y podrán ser retiradas por sus creadores una vez culmine la muestra.

Lorie Mertes, directora de Locust Projects, explicó que "como laboratorio, defendemos el proceso creativo de los artistas. A menudo, el resultado final no es tan importante como el camino que recorren los artistas para llegar a él".

“Como incubadora de arte e ideas nuevas, Locust Projects desempeña un papel único y fundamental en la comunidad artística de Miami al adoptar una cultura del ‘sí’ e invitar a los artistas a experimentar a gran escala de forma que se produzcan avances creativos y nuevas oportunidades profesionales”, afirma un comunicado.

Y agrega que el nuevo sitio presenta “techos de 5 metros, una planta diáfana y acceso a un gran patio cerrado”, en lo que se proyecta como “un laboratorio para el arte físico y digital, donde artistas de Miami e internacionales podrán experimentar con nuevos medios y materiales”.

Rafael Domenech señaló que este proyecto “ayudó a crear una diversidad de prácticas y voces para la ciudad, desarrollando un espacio donde los artistas pueden venir y explorar ideas sin la presión financiera, sin objetivos o metas fuera de estar allí para hacer arte".

Además de las charlas previstas, este taller colaborativo consiste en la creación de lámparas que serán instaladas posteriormente en una exposición. Se suman un jardín con esculturas de artistas nacionales y locales, y una cena benéfica en la que el artista ha creado una experiencia gastronómica interactiva que es una "Gesamtkunstwerk," o una obra de arte en sí misma.

Dicho taller culmina este 3 de marzo con una celebración comunitaria, y la muestra "Ensamblaje bajo un deseo de sabotaje" se podrá ver hasta el 24 de junio de 2023.

Vale destacar que el cambio de espacio de Locust Projects fue posible gracias a una subvención de la filántropa y miembro del Consejo de Administración Diane "Dede" Moss. También han recibido ayuda de la John S. and James L. Knight Foundation en 2019, y subvenciones plurianuales de la Warhol Foundation y el National Endowment for the Arts.

Asimismo, Locust Projects contará el año que viene con un Laboratorio de Innovación Digital gracias al apoyo de la Fundación John S. y James L. Knight, donde los artistas podrán utilizar las nuevas tecnologías para experimentar y crear.

Sobre el artista

Rafael Domenech (La Habana, 1989) es un artista y educador interdisciplinario que explora nociones de arquitectura y diseño urbano, espacios públicos de reunión y metodologías de publicación.

Se refiere a sus obras como "publicaciones", y toman la forma de pabellones, instalaciones y programas públicos, así como publicaciones experimentales.

Sus exposiciones recientes han sido en la 58º edición del Carnegie International, Carnegie Museum of Art, Pittsburgh; en el Instituto de Arte Contemporáneo de la Virginia Commonwealth University, Richmond; en la Passerelle centre d'art contemporain, Brest, Francia; y en el Museo de Arte y Diseño (MOAD), Miami.

Vive entre Nueva York y Miami.

Más sobre Locust Projects

Fundado por artistas para artistas en un almacén de Wynwood en 1998, Locust Projects es el espacio de arte alternativo sin ánimo de lucro más antiguo de Miami. Producimos, presentamos y fomentamos el arte nuevo, ambicioso y experimental, y el intercambio de ideas a través de exposiciones y proyectos por encargo, residencias de artistas, intensivos de arte de verano para adolescentes y programas públicos sobre arte contemporáneo y práctica curatorial. Como incubadora líder de arte e ideas nuevas, Locust Projects hace hincapié en los esfuerzos creativos, la asunción de riesgos y la experimentación de artistas locales, nacionales e internacionales. Invertimos en la comunidad artística del sur de Florida proporcionando a los artistas becas para proyectos y potenciamos las carreras creativas apoyando el trabajo administrativo de ser artista a través de un centro de recursos para artistas in situ y el acceso a servicios legales gratuitos.

Las exposiciones y la programación de Locust Projects 2022-2023 son posibles gracias al apoyo de: The John S. and James L. Knight Foundation; Diane y Robert Moss; el Departamento de Asuntos Culturales del Condado de Miami-Dade y el Consejo de Asuntos Culturales, el Alcalde del Condado de Miami-Dade y la Junta de Comisionados del Condado, The Children's Trust; The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts; Ruth Foundation for the Arts; Florida, Departamento de Estado; The Miami Foundation; Diane and Werner Grob; Susan and Richard Arregui; The Albert and Jane Nahmad Family Foundation; The National Endowment for the Arts Art Works Grant; VIA Art Fund | Wagner Foundation Incubator Grant; Funding Arts Network; Hillsdale Fund; Kirk Foundation; y el Incubator Fund Supporting Sponsors and Friends.