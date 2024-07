Español Quevedo impacta con cambio físico

"Quevedo demuestra que las horas de gimnasio sí hacen efecto, ya que luce un cuerpo más definido y musculado", agregó el diario español.

Embed

Ante esta transformación, que denota pérdida de peso, los cibernautas reaccionaron al punto que Quevedo estuvo como tendencia en X.

"¡Dejó boquiabierta al público!. El cantante español #Quevedo, reconocido por sus éxitos como Quédate, reapareció tras meses de ausencia. Mira su cambio físico aquí", publicó Ecuavisa.

Embed ¡Dejó boquiabierta al público! El cantante español, #Quevedo, reconocido por sus éxitos como Quédate, reapareció tras meses de ausencia. Mira su cambio físico AQUÍ https://t.co/uiLORQC32F pic.twitter.com/lz23Alqbee — Ecuavisa (@ecuavisa) July 1, 2024

"Quevedo ha vuelto para decirnos: 'Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas, ahora que estoy buena paso y dice oh nene, oh nene...'", comentó un usuario.

Embed Quevedo a vuelto para decirnos:

Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas, ahora que estoy buena paso dice oh nene, oh nene.. #Quevedo



pic.twitter.com/Rn72RxXYsu — David (@desousil) June 30, 2024

"#Quevedo sorprende con una insólita transformación física ¡Míralo!", mostró E! Now Latino.

Embed #Quevedo sorprende con una insólita transformación física ¡Míralo!



[: Getty/ bizarrap/ X: infoquev3do] pic.twitter.com/34xQk0gewI — E! NOW LATINO (@enowlatino) June 30, 2024

"El cantante #Quevedo, irreconocible. Su nuevo cuerpo delgado y tonificado se hace viral. El cantante habría estado seis meses trabajando su físico", aseguró el programa español Mañaneros.