Esposo de Maite Perroni es acusado de fraude

MIAMI.- El productor Andrés Tovar , esposo de la actriz y cantante Maite Perroni , fue denunciado por la televisora Imagen Televisión presuntamente cometer un fraude de ocho millones de dólares.

Ante la polémica, Tovar expresó su rechazo a las acusaciones en un comunicado. "Quiero aclarar que una vinculación a proceso no es una sentencia, no significa culpabilidad y no representa una determinación definitiva de los hechos", reza la misiva.

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Tras hacerse pública la demanda, Maite Perroni salió en defensa del productor, manifestándole su apoyo.

"Es una pena lo que está pasando con Imagen Televisión", dijo a la revista Quién. "En qué momento defender tu trabajo y tus derechos se convierte en un delito, en vez de reconocer y valorar que, con su trabajo y los resultados alcanzados en su momento, ayudó al posicionamiento del canal”.

En este sentido, señaló que el proceso lo viven unidos como familia y con convicción.

"No ha sido fácil, pero nunca dejaré de recordarle quién es cuando las circunstancias externas intentan definirlo".

Tiempo al tiempo

Perroni también expuso que no es un proceso nuevo, pues la batalla ha estado presente durante cuatro años pero se mantuvo en el ámbito privado, tratando de llegar a algún acuerdo.

“Por supuesto que no hubiéramos querido que se expusiera de esta forma, con tanto dolor y mentiras. Hemos aprendido a no quedarnos callados y a expresar nuestra postura”.

“La decisión que hemos tomado de ser ese equipo inquebrantable ha rendido frutos y que, al día de hoy, nada de esto nos mueve ni nos tumba”, agregó.

Asimismo, dijo que ambos se encuentran tranquilos pese a la circunstancias. "Muy bien, en paz y muy agradecidos con la cantidad de amor y muestras de apoyo".