Ximena Duque se aleja de las redes sociales por su embarazo

"He hecho de tripas corazón hoy todo el día. No se imaginan el dolor de espalda baja mal... hoy he tenido así como cólicos súper raros, entonces he estado así como que uff", expresó Ximena Duque en un video recopilado por la revista ¡HOLA!.

"Un día de mucho trabajo, y trabajando la mente sobre todo, diciéndome: 'Todo está bien, todo está bien', pero este dolor de la espalda baja es una cosa de locos. Me pasó con Luna y me está pasando con Skye", agregó la actriz de 35 años.

Por otra parte, Ximena indicó que por la pandemia del COVID-19 ha evitado salir de su hogar como medida de prevención. Aunque, le gustaría poder recibir masajes prenatales.

"Lo que la mamá necesita son unos masajitos prenatales, pero con esto del virus... yo sé que ya mucha gente está relajada con el tema, pero yo no me relajo. Pienso que todavía no es momento de relajarnos, es momento de seguir cuidándonos”, indicó. “Yo por lo menos me estoy súper ultra cuidando porque lo que menos quiero es sentirme mal. Sí necesito los masajitos, pero no me atrevo a ir a un lugar ni traer a nadie a mi casa”, puntualizó Ximena Duque.