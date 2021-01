Ximena Duque y su familia dan positivos al COVID-19.

"Agradezco infinitamente tantos mensajes de amor. Mi familia y yo nos estamos recuperando poco a poco, esto es un proceso, una montaña rusa. Me gustaría decirles que ha sido fácil el proceso, pero es lo más duro que me ha tocado vivir en muchos aspectos. Este virus ataca las emociones de una manera muy loca. Ustedes que me conocen, saben lo positiva que soy y sé que saldremos de esto. Solo le pido a Dios sabiduría para las personas que creen que esto es un juego, que es solo una gripe...", dijo Ximena Duque, a través de varios stories publicados en su Instagram.