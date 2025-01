Famosos evacúan sus mansiones afectadas por incendios en Los Ángeles

Según las autoridades, más de 70.000 personas habían abandonado Pacific Palisades, y se calculan dos fallecidos y varios heridos. Las llamas han consumido de más de 5.000 acres.

Los residentes han descrito la situación como 'un tornado de fuego', pues los vientos aceleran la propagación del incendio que rápidamente consume todo a su paso.

Dicha localidad también es el hogar de varias estrellas de Hollywood como Jennifer Aniston, Bradley Cooper, Reese Witherspoon, Adam Sandler, Michael Keaton, Ben Affleck, Tom Hanks y su esposa, Rita Wilson, entre otros.

Evacuaciones

Y al igual que otros habitantes, estos famosos no están exentos del peligro por lo que algunos ya han confirmado que debieron dejar todo atrás y abandonar sus mansiones. Tal es el caso del actor Miles Teller y su esposa, la modelo Kaleigh Sperry, quienes en marzo de 2024 compraron una propiedad por 7,5 millones de dólares.

La cantante de R&B Jhene Aiko y su novio, el rapero Big Sean, también fueron evacuados.

Por su parte, el actor James Wood, que ha estado compartiendo a través de redes sociales cómo ha vivido este desastre natural, dijo a CNN que él y su esposa debieron salir de Palisades el martes 7 de enero. Describió el momento como caótico. "Era como un infierno, todas las casas a nuestro alrededor estaban en llamas”.

Wood confirmó que anoche recibió una alerta a su celular del sistema de detectores de humo, por lo que desconoce si su casa ha sido consumida por las llamas. "Un día estás nadando en la piscina y al día siguiente todo ha desaparecido".

No obstante, pese a las posibles pérdidas materiales, el intérprete agradece que él y sus vecinos hayan podido escapar del lugar.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por James Woods (@realjameswoods)

Por su parte, el actor Steve Guttenberg ha colaborado con los bomberos moviendo vehículos que han quedado en la calle para facilitar el acceso de los camiones.

"Si alguien tiene un carro y lo deja, deje las llaves dentro para que podamos moverlo y que estos camiones de bomberos puedan llegar a Palisades. Allí hay gente atrapada... hay familias, hay mascotas. Hay gente que realmente necesita ayuda", comentó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mark Hamill (@markhamill)

Asimismo, Alabama y Landon, hijos del músico Travis Baker, esposo de Kurtney Kardashian, publicaron en Instagram que habían sido evacuados de su hogar.

"Acabo de ser evacuada de mi casa debido a los incendios forestales en Los Ángeles. ¡Por favor, tengan cuidado! Dicen que los incendios se están extendiendo a una superficie equivalente a la de un campo de fútbol en cuestión de segundos”, agregó la joven.

Spencer Pratt y su esposa Heidi Montag confirmaron que su casa fue arrasada por las llamas. "Bueno, esto no pinta nada bien. Es la primera vez que veo las llamas acercándose. Vaya, vaya, creo que voy a ir a recoger mis cosas", dijo en un video que subió a redes.

Más tarde, el actor confirmó que pudo ver por las cámaras de seguridad cómo su casa se consumía en el fuego.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chris Pratt (@prattprattpratt)

Locales y parques temáticos afectados

Pacific Palisades no es la única área afectada. En localidades como Santa Mónica y Malibú también se dio orden de evacuación, mientras que en Eaton las llamas han devorado más de 10.000 acres, consumiendo estructuras en Pasadena y Altadena. En Hurst también se han quemado más de 500 acres.

Además de viviendas, locales, restaurantes e incluso parques temáticos han sufrido los estragos de estos incendios.

El famoso restaurante de mariscos Reel Inn, ubicado en Malibú, fue devastado por la candela. Los dueños del establecimiento confirmaron en Instagram que todos los empleados se encontraban a salvo y agradecieron a los clientes por el apoyo que han recibido.

"Agradecidos con todos nuestros clientes. Estamos desconsolados y no sabemos qué nos quedará", reza la publicación.

Alrededor del Getty Villa, en Pacific Palisades, también ardió la vegetación. Sin embargo, la estructura del recinto, el personal y las colecciones que guarda el lugar no sufrieron daños. En X, la institución señaló que se mantendrá cerrado por seguridad, mientras que el Getty Center en Brentwood tampoco abrirá sus puertas hasta el 12 de enero por precaución.

Universal Studios Hollywood y la zona comercial CityWalk no prestaron servicio este miércoles.

El parque temático informó que esperan reabrir sus puertas el jueves 9 de enero si las condiciones lo permiten. “La seguridad de los miembros de nuestro equipo y nuestros invitados es nuestra máxima prioridad”, se lee en el comunicado.

Según informó Los Ángeles Times, el parque ha sido hasta ahora la única institución de Hollywood que ha sido afectada por los incendios.

Trascendió que ABC y CBS cancelaron las grabaciones de Jimmy Kimmel Live y The Price is Right con Drew Carey y After Midnight, un concurso con Taylor Tomlinson, respectivamente.

El estrenos de Unstoppable, de Amazon MGM Studios, y Wolf Man, de Universal Pictures, también fueron cancelados.