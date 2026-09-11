Estas son las películas inspiradas por el 11-S, una tragedia que cambió al mundo

Personas observan un espectáculo de luces con drones que recrea las Torres Gemelas, durante las pruebas de la instalación "Tribute in Light" en el bajo Manhattan el 9 de septiembre de 2026, visto desde Liberty State Park en Jersey City, Nueva Jersey.

MIAMI.- Se cumplen veinticinco años de los atentados terroristas del 11 de septiembre , una tragedia que redefinió el inicio del siglo XXI, dejando una herida abierta en el corazón de Nueva York y en la memoria colectiva de Estados Unidos. Sin embargo, pese al sufrimiento causado, este hecho también marcó un cambio en la industria del entretenimiento.

Tras unos años de duelo, los principales estudios de Hollywood comenzaron a traducir el dolor en películas que mantienen viva la imagen de la ciudad previo al atentado y honran a los héroes que participaron en las labores de rescate aquel fatídico día en el que el World Trade Center desapareció del panorama neoyorkino.

RECONOCIMIENTO Honran a la banda U2 como Persona del Año de MusiCares 2027

CINE La historia de amor de Javier Bardem y Penélope Cruz en cinco películas

El resultado en cómo la industria cinematográfica se aproximó a la tragedia fue un conjunto de producciones que no solo reconstruye los hechos, también expone las historias de quienes fallecieron tratando de huir de las torres, pasajeros que intentaron evitar la tragedia, policías y equipos de rescate que arriesgaron sus vidas para ayudar a quienes evacuaban o caían heridos por los escombros, e incluso algunas que se pasean por el duelo de las familias que quedaron incompletas.

Filmes

A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS repasa algunos de los filmes que evocan las millones de historias del 11 de septiembre:

United 93

Dirigida por Paul Greengrass y estrenada en 2006, la película reconstruye en tiempo real lo ocurrido a bordo del vuelo 93 de United Airlines, el avión cuyos pasajeros intentaron recuperar el control después de conocer que otros aviones habían sido utilizados en los ataques.

Greengrass no contó con un reparto de grandes estrellas y utiliza una puesta en escena casi documental para recrear la confusión de los pasajeros, las comunicaciones con tierra y la reacción de los controladores aéreos y las autoridades.

World Trade Center

También en 2006, Oliver Stone estrenó World Trade Center, protagonizada por Nicolas Cage y Michael Peña.

La película cuenta la historia de dos agentes de la Autoridad Portuaria de Nueva York que quedaron atrapados entre los escombros después del derrumbe de las torres. El corazón de la historia está en la dinámica de los rescatistas, los familiares y la esperanza de encontrar sobrevivientes.

Reign Over Me

En 2007 llegó a la pantalla Reign Over Me, filme en el que Adam Sandler da vida a Charlie Fineman, un hombre que perdió a su esposa y a sus hijas durante los atentados.

Dirigido por Mike Binder, explora el trauma, la soledad y la dificultad de reconstruir una vida después de una pérdida imposible de procesar.

Remember Me

La tragedia también fue utilizada como elemento narrativo en Remember Me (2010), protagonizada por Robert Pattinson y Emilie de Ravin.

La película desarrolla durante buena parte de su historia un drama romántico y familiar aparentemente alejado de los atentados. Sin embargo, su desenlace introduce el 11 de septiembre como un acontecimiento que cambia radicalmente el destino de los personajes.

Extremely Loud & Incredibly Close

En 2011, Stephen Daldry llevó al cine la novela de Jonathan Safran Foer Extremely Loud & Incredibly Close. La cinta narra la historia de Oskar Schell, un niño de 11 años, interpretado por Thomas Horn, que pierde a su padre, interpretado por Tom Hanks, durante los atentados del 11 de septiembre.

Tras encontrar una misteriosa llave entre las pertenencias de su padre, el niño inicia una búsqueda por Nueva York tratando de descubrir qué puerta abre.

Zero Dark Thirty

Una de las películas más conocidas es Zero Dark Thirty (2012), dirigida por Kathryn Bigelow, que reconstruye la extensa operación de inteligencia que culminó con la localización y muerte de Osama bin Laden.

La película comienza precisamente con las llamadas telefónicas realizadas desde las Torres Gemelas durante los ataques, para posteriormente trasladar la historia hacia los años de investigación y persecución de Bin Laden.

The Report

The Report (2019), escrita y dirigida por Scott Z. Burns, aborda la investigación del Senado estadounidense sobre el programa de interrogatorios de la CIA y las prácticas de tortura implementadas después del 11-S.

En este caso, la historia se concentra en cómo el miedo y la necesidad de responder al terrorismo transformaron las instituciones estadounidenses.

Worth

Worth (2020), protagonizada por Michael Keaton, Stanley Tucci y Amy Ryan, cuenta la historia del abogado Kenneth Feinberg, encargado de administrar el fondo de compensación destinado a las víctimas del 11-S y sus familias.

El filme desplaza nuevamente el foco: no muestra la caída de las torres, sino el complejo proceso que siguió a la tragedia y las discusiones sobre cómo calcular una compensación para vidas que, en realidad, no podían tener precio.

La influencia del hecho en otros filmes

Lo ocurrido el 11 de septiembre también ha servido para influenciar otras historias, sin hablar específicamente del atentado.

La iconografía de edificios destruidos, nubes de polvo, personas corriendo por las calles y ciudades enfrentadas a amenazas inesperadas comenzó a aparecer con fuerza en el cine posterior.

Películas como Cloverfield, Battle: Los Angeles o incluso 2012 fueron interpretadas dentro de una cultura cinematográfica marcada por las imágenes de destrucción y vulnerabilidad urbana que quedaron grabadas en la memoria colectiva después de 2001.

El caso de Cloverfield, el lenguaje visual recuerda inevitablemente a las imágenes de ciudadanos huyendo entre polvo y escombros que definieron la cobertura televisiva del 11-S.