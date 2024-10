Estas son las películas que trae el festival GEMS

MIAMI.- El Festival de Cine de Miami (MFF) del Miami Dade College (MDC) reveló la programación de la onceava edición del Miami Film Festival GEMS , encuentro en el que destacan las producciones internacionales Emilia Pérez, Maria, The Brutalist y A Real Pain.

“Sin duda, el festival GEMS de este año es el más grande hasta ahora. No solo es nuestro programa más extenso con más de 30 títulos de prestigio, sino que también es el más diverso: animación, contenido episódico, documentales, retrospectivas y épicas narrativas, todo está aquí”, dijo Lauren Cohen, la directora de Programación.

La ejecutiva señaló que la cita de este año es importante pues reúne títulos de directores galardonados.

Por su parte, James Woolley, director ejecutivo del Festival, resaltó que las propuestas que se presentarán en esta edición pueden ofrecer un adelanto de lo que los amantes al cine verán en el Festival de Cine de Miami.

"Nuestro próximo GEMS ofrece un adelanto de lo que nos espera en el Festival de Cine de Miami en abril. GEMS ha consolidado su estatus como un festival esencial para los contendientes de la temporada de premios, y estamos absolutamente encantados de recibir a talentos extraordinarios como Alfonso Cuarón, uno de los cineastas más destacados de todos los tiempos, junto con el actor Sebastian Stan y la renombrada diseñadora de vestuario Arianne Phillips”.

Programación

El festival abrirá el 30 de octubre con The Room Next Door, dirigida por Pedro Almodóvar y protagonizada por Julianne Moore y Tilda Swinton.

La película de Sony Pictures Classics sigue a Ingrid (Moore) y Martha (Swinton), quienes fueron amigas cercanas en su juventud, cuando trabajaban juntas en la misma revista. Ingrid se convirtió en novelista de autoficción mientras que Martha se convirtió en reportera de guerra, y se separaron por las circunstancias de la vida. Después de años sin contacto, se reencuentran en una situación extrema pero extrañamente dulce.

Asimismo, dos películas de Netflix han sido seleccionados como Proyecciones Destacadas: Emilia Pérez, dirigida por Jacques Audiard; y Maria, producción que presenta a Angelina Jolie como Maria Callas, una de las intérpretes más icónicas del siglo XX, y es dirigida por Pablo Larraín.

The Brutalist, de A24, un épico drama histórico escrito y dirigido por Brady Corbet, a partir de un guion que coescribió con Mona Fastvold, también tendrá lugar en el festival.

El 1 de noviembre, la diseñadora de vestuario nominada tres veces al Premio de la Academia, Arianne Phillips, será honrada con el Premio Precious Gem durante un conversatorio sobre su carrera.

El festival cerrará el 3 de noviembre con A Real Pain de Searchlight Pictures, dirigida, escrita y protagonizada por Jesse Eisenberg. La película sigue a los primos incompatibles David (Eisenberg) y Benji (Kieran Culkin) en un recorrido por Polonia para honrar a su abuela. Su aventura se complica cuando resurgen viejas tensiones mientras exploran el pasado de su familia.

Después de la noche de clausura, el Festival organizará un maratón de todo el día de la nueva serie de Apple TV+ de Alfonso Cuarón, Disclaimer. Las proyecciones serán seguidas por un conversatorio con Cuarón, durante la cual se le entregará el Premio Precious Gem.

Otras películas notables que se proyectarán en el Festival GEMS 2024 incluyen:

All We Image As Light (Director, Payal Kapadia)

Better Man (Director, Michael Gracey)

Bird (Director, Andrea Arnold)

Blitz (Director, Steve McQueen)

Bob Trevino Likes It (Director, Tracie Laymon)

Boca Chica (Director, Gabriella Moses)

¡Casa Bonita Mi Amor! (Director, Arthur Bradford)

The Colors Within (Director, Naoko Yamada)

The Count of Monte Cristo (Director, Matthieu Delaporte & Alexandre de La Patellière)

Dig! XX (Director, Ondi Timoner)

Hard Truths (Director, Mike Leigh)

Heavenly Creatures (Director, Peter Jackson)

How to Make Millions Before Grandma Dies (Director, Pat Boonnitipat)

I’m Still Here (Director, Walter Salles)

La Cocina (Director, Alonso Ruizpalacios)

Marco, the Invented Truth (Director, Jon Garaño & Aitor Arregi)

Memoir of a Snail (Director, Adam Elliot)

Men of War (Director, Billy Corben & Jen Gatien)

Mistress Dispeller (Director, Elizabeth Lo)

Nightbitch (Director, Marielle Heller)

Saturn Return (Director, Isaki Lacuesta & Pol Rodríguez)

The Seed of the Sacred Fig (Director, Mohammad Rasoulof)

September 5 (Director, Tim Fehlbaum)

Universal Language (Director, Matthew Rankin)

Unstoppable (Director, William Goldenberg)

The Last Showgirl (Director, Gia Coppola)