Estos escritores podrían alzarse con el Nobel de Literatura

Entre los nombres más citados figuran el suizo Christian Kracht, los húngaros Laszlo Krasznahorkai y Peter Nadas, y el rumano Mircea Cartarescu

Los libros del autor surcoreano Han Kang, que ganó el Premio Nobel de Literatura 2024, se exhiben durante un evento al aire libre en la biblioteca de la plaza Gwanghwamun, en el centro de Seúl, el 11 de octubre de 2024.

AFP/Jung Yeon-je

AFP/Jung Yeon-je
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ESTOCOLMO.- Después de que la surcoreana Han Kang se convirtiera en la primera mujer asiática en ganar el Premio Nobel de Literatura en 2024, los expertos apuntan a que el premio regrese a Occidente.

Entre los nombres más citados figuran el suizo Christian Kracht, los húngaros Laszlo Krasznahorkai y Peter Nadas, y el rumano Mircea Cartarescu, antes del esperado anuncio del jueves de la Academia Sueca.

Kracht, de 58 años y quien escribe en alemán sobre cultura popular y consumismo, es un favorito entre círculos literarios, comentó Bjorn Wiman, editor cultural del diario sueco Dagens Nyheter.

En la Feria del Libro de Gotemburgo de este año, muchos miembros de la Academia Sueca estaban allí en primera fila durante su evento, contó Wiman.

"Eso suele ser una señal segura", comentó, agregando que lo mismo ocurrió cuando la dramaturga austriaca Elfriede Jelinek fue galardonada en 2004.

Después de Han Kang el año pasado, Wiman piensa que este año irá a un autor de lengua anglosajona, alemana o francesa.

La espera latinoamericana por el Nobel

Otros mencionados con frecuencia son el poeta chileno Raúl Zurita, el novelista y ensayista argentino César Aira, así como la canadiense Anne Carson y el indio Amitav Ghosh.

El último latinoamericano laureado con el nobel de literatura fue el peruano Mario Vargas Llosa en 2010 y podría ser tiempo de volver los ojos a esta región, comentó Lina Kalmteg, crítica cultural de la red pública Sveriges Radio.

Citó como posible ganadora a la mexicana Cristina Rivera Garza, una novelista y ensayista que en 2024 recibió el Premio Pulitzer en la categoría de memoria y autobiografía.

La Academia Sueca tiende a destacar a autores relativamente desconocidos para el público mundial.

Entre otros posibles galardonados para este año suelen citarse los australianos Gerald Murnane y Alexis Wright, un aborigen.

En el caso de Murnane, la pregunta es si atenderá el teléfono, cuando llame la Academia, no sé si tiene uno, bromeó Josefin de Gregorio, crítica literaria del diario sueco SvD.

"Nunca salió de Australia. Vive en el campo y no suele ser muy accesible", agregó sobre Murnane, su autor favorito.

De Gregorio comentó que también le alegraría ver el galardón en manos del cuentista estadounidense George Saunders.

Desde 1901, cuando fue otorgado por primera vez, el nobel de literatura ha sido dominado por hombres occidentales.

Solo 18 mujeres figuran entre los 121 laureados, y muy pocos tienen obras escritas en lenguas asiáticas o de Oriente Medio. Ninguna lengua africana ha sido reconocida.

Solo el tiempo lo dirá, y por el momento reina la especulación. El ganador de 2025 será anunciado el jueves 09 de octubre.

