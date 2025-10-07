martes 7  de  octubre 2025
Hija de Robin Williams rechaza videos de IA del actor enviados por fans

En 2023, Zelda Williams, hija del fallecido comediante, calificó el material hecho con IA sobre su padre como perturbador

Robin Williams habla en el escenario durante la 65.ª edición anual de los Premios Primetime Emmy celebrada en el Nokia Theatre L.A. Live el 22 de septiembre de 2013 en Los Ángeles, California.

AFP / Kevin Winter / Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Zelda Williams, hija del icónico comediante Robin Williams, recientemente recurrió a sus historias de Instagram para pedirle a los fanáticos que dejen de enviarle videos generados por inteligencia artificial de su padre, quien murió en 2014 a los 63 años.

"Basta de creer que quiero verlo o que lo entenderé. No lo quiero ni lo entenderé. Si solo intentas molestarme, he visto cosas mucho peores, me limitaré y seguiré adelante. Pero, por favor, si tienes un poco de decencia, deja de hacerle esto a él y a mí. A todos, y punto. Es una tontería, es una pérdida de tiempo y energía. No es lo que él querría", expresó.

La directora de la comedia romántica Lisa Frankenstein también pidió al público no llamar a la IA 'el futuro', ya que, a su juicio, esta herramienta solo recicla y regurgita el pasado. "Están absorbiendo el contenido del Ciempiés Humano desde el final de la cadena, mientras los de adelante se ríen y se ríen, consumen y consumen».

Esta declaración en Instagram no es la primera vez que Williams critica las recreaciones hechas con IA de su padre. En la huelga de 2023, cuando SAG-AFTRA nombró este tipo de contenido como un tema obligatorio de negociación, la cineasta de 36 años calificó el material que le han enviado algunos fans como perturbador.

Hollywood se opone a la IA

La IA es uno de los debates que ha dividido a la industria del cine en los últimos años. Recientemente, la presentación de Tilly Norwood, una actriz hecha con inteligencia artificial, generó rechazo en Hollywood cuando sus creadores comentaron que estaban en conversaciones para firmar con agencias de talento.

SAG-AFTRA repudió esta noticia, respaldada por las opiniones de estrellas como Emily Blunt, Natasha Lyonne y Whoopi Goldberg.

"No es una actriz, es un personaje generado por un programa informático que se entrenó con el trabajo de innumerables artistas profesionales", declaró el sindicato en un comunicado.

