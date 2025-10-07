Una muestra itinerante en sur de Florida celebra legado de Celia Cruz

MIAMI.- Una muestra itinerante celebra el legado de Celia Cruz en su centenario. La exposición se puede visitar hasta el 25 de octubre en las instalaciones en Homestead de Leon Medical Centers , para llegar luego en noviembre y diciembre a otras dos más ubicaciones de la clínica en el sur de Florida.

La exhibición recopila objetos únicos que destacan la trayectoria de la Reina de la Salsa.

Se trata de una exhibición presentada en colaboración con el Patrimonio de Celia Cruz que forma parte de una iniciativa que arrancó en agosto con la distribución de la moneda conmemorativa Celia Cruz y su estuche especial, junto con una serie de videos exclusivos lanzados poco después. Ahora, mientras la comunidad se prepara para conmemorar lo que habría sido el 100.º cumpleaños de la artista el 21 de octubre, los fans tendrán la oportunidad única de ver artículos personales y memorabilia que fueron exhibidos en el Smithsonian Institution.

“Esta exposición es una manera maravillosa de celebrar el centenario de Celia y compartir su historia con fans nuevos y de siempre,” dijo Omer Pardillo-Cid, albacea del patrimonio de Celia Cruz.

“Su música y su espíritu continúan inspirando a generaciones en todo el mundo, y esta colección ofrece un vistazo a la vida de una mujer extraordinaria cuyo impacto nunca se desvanecerá," añadió.

La colección incluye algunos de los objetos más icónicos de Cruz: sus coloridas pelucas y vestidos de lentejuelas, parte integral de su imagen escénica, además de joyas, bolsos, gafas y zapatos. También se exhibirán premios y otros reconocimientos que recibió a lo largo de su carrera.

Entre las piezas destacadas figuran una réplica de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un letrero de la calle Celia Cruz Way en Miami Beach y un mural de fotos que recorre su trayectoria, complementado con fotografías históricas, notas personales, partituras originales, programas, libros y portadas de revistas.

La exhibición itinerante se puede visitar en las siguientes ubicaciones de Leon Medical Centers:

2250 NE 8 St., en Homestead, hasta el 25 de octubre

950 NW St., en Miami, del 1 al 29 de noviembre

445 East 25 St., en Hialeah, del 1 al 27 de diciembre