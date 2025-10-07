Tonatiuh y Bruno Bichir regresan a la dictadura en "Kiss of the Spider Woman"

Conocida por sus múltiples montajes en Broadway en formato musical y el largometraje de 1985, la historia nos presenta a Luis Molina (Tonatiuh), un estilista gay, y Valentin Aguerri (Diego Luna), un intelectual marxista, que comparten una celda en condiciones infrahumanas durante la dictadura militar de Argentina en 1983. Utilizando la fantasía del cine para escapar de los horrores de su realidad, Luis y Valentín comienzan a construir un vínculo que los pondrá a prueba emocional y moralmente. Combinando el drama con canciones pegajosas, el glamour de la era dorada de Hollywood, la fantasía y el horror de los gobiernos totalitarios, Kiss of the Spider Woman se nos presenta como una mezcla única que, lejos más allá de entretener, busca visibilizar los atropellos que todavía hoy se viven en diferentes lugares del mundo.