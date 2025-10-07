Tonatiuh y Bruno Bichir regresan a la dictadura en "Kiss of the Spider Woman"

MIAMI.- Este viernes 10 de octubre llega a cartelera Kiss of the Spider Woman, la nueva adaptación cinematográfica de la novela homónima de Manuel Puig.
Entrevista con los actores Tonatiuh y Bruno Bichir por el estreno de la nueva versión de "Kiss of the Spider Woman", que llega a cartelera este viernes
Conocida por sus múltiples montajes en Broadway en formato musical y el largometraje de 1985, la historia nos presenta a Luis Molina (Tonatiuh), un estilista gay, y Valentin Aguerri (Diego Luna), un intelectual marxista, que comparten una celda en condiciones infrahumanas durante la dictadura militar de Argentina en 1983. Utilizando la fantasía del cine para escapar de los horrores de su realidad, Luis y Valentín comienzan a construir un vínculo que los pondrá a prueba emocional y moralmente. Combinando el drama con canciones pegajosas, el glamour de la era dorada de Hollywood, la fantasía y el horror de los gobiernos totalitarios, Kiss of the Spider Woman se nos presenta como una mezcla única que, lejos más allá de entretener, busca visibilizar los atropellos que todavía hoy se viven en diferentes lugares del mundo.
DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con los actores Tonatiuh (Luis Molina) y Bruno Bichir (Oscar Ledesma) por el estreno de Kiss of the Spider Woman en las salas de cine. Ambos nos contaron cómo se acercaron al texto por primera vez, lo pertinente de esta historia en la actualidad, los aportes que hicieron a sus personajes, la experiencia de trabajar con el laureado director Bill Condon y otros detalles de la producción de este largometraje