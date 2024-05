Estrenan en Miami comedia teatral nominanda a los Premios ACE

“Esta obra está pegada desde hace tres años en Buenos Aires, y ha llegado a otras capitales, en Chile, Colombia, Uruguay y Ecuador con gran éxito, por eso la hemos traído a Miami”, apunta el director, que para esta puesta cuenta con tres actores “con mucho talento, Martin Sipicki, con el que ya he trabajado anteriormente, Agustina Lecouna, que hace su debut en Miami como actriz, aunque viene con una reconocida trayectoria y Jessica Álvarez Diéguez”.

“Nosotros nos mantenemos al tanto del quehacer teatral en Buenos Aires, y también lo que se hace en Europa, y buscamos comedias, que luego nos permitan crear buenos proyectos, como este de Mi madre, mi novia y yo”, de la que haremos su estreno en Estados Unidos, señala Jessica.

Mi madre, mi novia y yo fue nominada a los Premios Ace 2022 en la categoría de mejor comedia del año. La prensa ha escrito que desde su estreno en el Teatro Paseo La Plaza de Buenos Aires, ha gozado de un éxito rotundo.

En la obra, el personaje de Fernando es un solterón empedernido, mañoso e hipocondríaco que, a sus 43 años, aún vive con su dependiente y avasallante madre, Victoria. Luego el hombre decide sentar cabeza con Leticia, la primera mujer que realmente le importa. Eso lo obliga a enfrenta a la difícil tarea de presentarle su novia a su madre. Pero una cena de Nochebuena, puede que lo cambie todo cuando Fernando le anuncie a Victoria que finalmente se va de la casa materna para convivir con Leticia, quien a su vez no sabe que Fernando aún vive con su madre.

Este tipo de obra, que los productores definen como “una comedia delirante”, conduce a una serie de escenarios cargados de humor, mientras van saliendo a la luz las distintas situaciones.

Tanto Jessica como Alejandro expresan que detrás de lo humorístico están realidades de la vida cotidiana, como la culpa, la soledad, la codependencia, la necesidad de formar su propia familia y la vejez. “Temas que aquejan a nuestro protagonista y que hacen tan compleja la tarea de ponerle freno a una madre que, desde su miedo al abandono, ahoga a su hijo”.

El director Alejandro Vales se siente cómodo trabajando con un texto como el de Mechi Bove y con un elenco que califica de un “equipo de primera”. Añadiendo: “el trabajo ha sido muy placentero, con un grupo de actores que proponen todo el tiempo, que desde el trabajo de búsqueda está aportando al proyecto y que a la vez se ajustan a la manera que a mí me gusta trabajar”.

Sobre Agustina Lecouna que será vista en escena por primera vez en Miami, el director resalta que Agustina Lecouna, es muy conocida en Argentina, añadiendo, que su padre, Raúl Lecouna, fue uno de los productores de televisión y cine más importantes en Argentina. Esa trayectoria y dedicación ha facilitado el trabajo para Mi madre, mi novia y yo. Con Martin Sipicki ya trabajaron en Casados y sin hijos. Lo señalan como un actor muy completo que domina el humor.

La obra es muy simpática, comenta Jessica, la relación de una madre chapada a la antigua, de pronto se enfrenta a una chica moderna, lo que conduce a un encontronazo, irónico y sutil, entre dos mujeres con visiones diferentes de la vida. “Es en un texto aparentemente simple donde se generan más emociones, y eso es muy importante en esta obra”, afirma.

Sobre la labor que desde hace años Jessica Álvarez Diéguez y su esposo Alejandro Vales realizan por impulsar su proyecto teatral Cirko Teatro y mantener una sala abierta contra todas las adversidades, afirman: “El teatro es una forma de vida y el teatro es nuestra casa, y así funcionamos. No hay manera en que nosotros no podamos trabajar juntos, sencillamente nos necesitamos el uno al otro, que uno no puede vivir sin el otro, así es con nosotros en todos los aspectos de nuestras vidas”, concluye Jessica.

Mi madre, mi novia y yo comienza su temporada en Teatro 8, el viernes 31 de mayo, a las, 9 pm., y el sábado 1 de junio, a las 8:30 pm. Teatro 8, 2173 SW 8 St., Miami, 33135. Reservaciones en el (305) 541-4841 y en la página www.teatro8.com.