Estrenan en Miami el monólogo "El adicto"

“Usando el humor como medio, El adicto presenta el conflicto de la cada vez más preocupante dependencia de las personas hacia los dispositivos electrónicos, algo que se ha convertido literalmente en una adicción”, señala el escritor.

En la comedia se van presentando distintas situaciones que el protagonista ha tenido que afrontar en su vida, problemas con su mujer e incomunicación con los hijos, conllevando a escenarios negativos en su diario vivir.

En la obra, destaca la directora Marcia Arencibia y fundadora de Thespis Acting Project, la compañía productora del espectáculo: “el personaje acude a un lugar a pedir ayuda para poder controlar sus adicciones. Mientras narra su situación personal, van aflorando otros conflictos y situaciones que han impactado en su vida”, señala.

De la Paz dice sentirse entusiasmado con el estreno. “Lo único que sé sobre el montaje son las fotos que Marcia ha puesto en las redes sociales con el personaje caracterizado por Christian Ocón, con una proyección que me ha sobrecogido”. Luego añade: “mi labor como escritor es dibujar el personaje, crear las situaciones y contar una historia. Luego viene el director para darle vida desde su visión de lo que yo escribí, y el actor a exteriorizarlo en escena”.

"Cuando leí el texto me gustó y lo visualicé, incluso vi a Christian como el actor ideal para hacer El adicto”, puntualiza la directora. “Christian es un actor maravilloso, que puede hacer prácticamente cualquier personaje, lo mismo dramático que humorístico”.

“El texto de Luis no tiene complejidades mayores y lo que más me gustó es que aborda un tema de actualidad de una manera muy gráfica”, continúa Marcia Arencibia, añadiendo: “El adicto es comedia, pero también tiene drama. Hay un momento en que el personaje visita a un amigo y allí ocurre algo que me impactó”.

Al preguntarle al autor sobre ese momento en su texto responde: “En mi obra le hago homenajes a dos escritores cubanos ya fallecidos. A Esteban Luis Cárdenas y a Eddy Campa. Uso una escalofriante escena del relato Un café exquisito de Esteban. A una anécdota en ese relato es a lo que alude Marcia. De Campa le hago un guiño al protagonista de Cuentos para estafar y otras historias, que es un vendedor de prendas falsas y fantasía”.

El actor Christian Ocón recuerda que ya ha trabajado en otras ocasiones en textos de Luis de la Paz. “Yo actué y dirigí El Laundry, durante el XI Festival del Monólogo de Havanafama, así que algo conozco del estilo y la forma de Luis de manejar los personajes”.

Ocón narra que se siente muy bien como el protagonista de El adicto. “En realidad me he reído mucho preparando el personaje. Por su parte Marcia, que ya me ha dirigido muchas veces, me conoce y hemos hecho muy buena química a la hora de trabajar y hemos preparado un montaje que va a gustar mucho”.

El adicto se presenta los días 29 y 30 de septiembre, en el Miami Hispanic Cultural Arts Center, 111 SW 5ta. Avenida, Miami, 33130. Reservaciones en el (786) 448-4600. Entrada $25.