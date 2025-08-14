jueves 14  de  agosto 2025
Estrenan tráiler del documental "Kanye West , In Whose Name?"

El tráiler no aborda el discurso de odio que West, pero sí expone la lucha de Kanye con la salud mental y el consumo de medicamentos

En esta foto de archivo tomada el 9 de febrero de 2020, Kanye West asiste a la Fiesta de los Óscar de Vanity Fair luego de la 92 entrega anual en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg en Beverly Hills.

En esta foto de archivo tomada el 9 de febrero de 2020, Kanye West asiste a la Fiesta de los Óscar de "Vanity Fair" luego de la 92 entrega anual en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg en Beverly Hills.

AFP/Jean-Baptiste Lacroix
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- El cineasta Nico Ballesteros presentó el primer tráiler del documental Kanye West, In Whose Name?, un material que presenta la transformación y evolución del rapero desde 2019.

El material inicia con una escena en la que se ve al intérprete de 48 años caminando, mientras se escucha su voz diciendo: «Llevo cinco meses sin tomar la medicación».

Sylvester Stallone asiste a la gran inauguración del Fontainebleau Las Vegas el 13 de diciembre de 2023 en Las Vegas, Nevada.
Sylvester Stallone, Kiss y Gloria Gaynor son nominados a los Kennedy Center Honors
Taylor Swift asiste a la 67.ª edición de los Premios Grammy el 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California. 
Taylor Swift revela fecha de lanzamiento de "The Life of a Showgirl"

Posteriormente, se aprecia una conversación entre Ye y su exesposa Kim Kardashian, quien le manifiesta su preocupación por el cambio en su personalidad. "Tu personalidad no era así hace unos años", le dice entre lágrimas la abogada, socialité y empresaria.

El proyecto

Según TMZ, Kanye le permitió a Nico, que entonces tenía 18 años, acompañarlo en diversas experiencias y grabarlo con un iPhone.

El tráiler no aborda el discurso de odio que West ha manifestado en los últimos meses, pero sí incluye fragmentos de su breve campaña presidencial de 2020.

No obstante, el proyecto sí expone la lucha de Kanye con la salud mental y el consumo de medicamentos."Prefiero estar muerto que tomar medicamentos. O me destruyen o los destruyo yo" y "Están matando nuestra capacidad de pensar de forma innovadora", dice en el audiovisual.

"¿Sabes lo mejor de ser artista y tener trastorno bipolar? Todo lo que haces y dices es una obra de arte".

En el avance, también se observa algunas imágenes de West junto a su primogénita, North, de 11 años.

El documental llegará a los cines el 19 de septiembre.

