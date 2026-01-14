miércoles 14  de  enero 2026
Estudian retirar Medalla de Bellas Artes a Julio Iglesias por acusaciones de acoso sexual

El cantante ha sido denunciado por varias exempleadas del servicio doméstico por agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe en 2021

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El Gobierno de España estudia retirar la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes a Julio Iglesias, un procedimiento que pasa por el Consejo de Ministros, según han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales. El cantante ha sido denunciado por varias exempleadas del servicio doméstico por agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe en 2021.

El propio ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha confirmado que el Ejecutivo estudia la medida a preguntas de los medios de comunicación antes de presentar las medidas de apoyo a salas de música en vivo. Urtasun ha señalado que "cualquier gobernante" se ve interpelado ante una situación así.

"Desde luego, les confirmo que es algo que estamos estudiando y que valoraremos porque evidentemente nos sentimos interpelados por un caso de unas investigaciones tan graves", ha recalcado.

El ministro también ha señalado que es el momento de que las "denuncias hagan su curso", de que se escuche a las mujeres y que posteriormente el Gobierno revisará "si tiene que tomar alguna decisión adicional".

El titular del departamento de Cultura ha alertado de que el caso de Iglesias podría ser un "presunto caso de trata" por parte del cantante.

Acusaciones

Recientemente, fuentes jurídicas confirmaron a AFP que el 5 de enero se presentó una denuncia contra Iglesias que se está examinando, sin más detalles.

La existencia de esta demanda trascendió tras la publicación de una investigación de la televisión estadounidense Univisión y el medio español elDiario.es, en la que una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta de Iglesias denunciaron haber sido sometidas a agresiones, acoso sexual, violaciones a una de ellas y vejaciones.

Los hechos habrían ocurrido presuntamente en 2021, en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas.

"Me sentía como un objeto, como una esclava en pleno siglo XXI. Él me metía los dedos por todos los lados", explicó una de las mujeres, identificada como Rebeca, en el artículo de Univisión. La joven dominicana tenía 22 años cuando ocurrieron los presuntos hechos.

La otra mujer es una venezolana, Laura, fisioterapeuta, que tenía 28 años cuando empezó a trabajar para el cantante.

FUENTE: Información de Europa Press y AFP

