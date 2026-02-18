Isabel Preysler defiende a Julio Iglesia ante acusaciones de agresión sexual

El cantante español Julio Iglesias durante una conferencia de prensa de promoción del álbum "México" en la Ciudad de México, el 23 de septiembre de 2015.

MIAMI.- Isabel Preysler ha roto el silencio en torno a las acusaciones de presunto acoso y agresión sexual que enfrentó Julio Iglesias , padre de tres de sus hijos. La socialité habló al respecto en una entrevista que concedió a la revista ¡HOLA! , rechazando los señalamientos y defendiendo a su ex.

"Es total­mente incapaz de cometer las cosas tan horribles de las que le están acusando de manera tan llena de maldad", comentó Preysler.

Durante la conversación, la mujer que recientemente celebró sus 76 años manifestó que las acusaciones de las presuntas exempleadas de Iglesias no solo han hecho un daño al intérprete, sino también a sus hijos, quienes aseguró han sido afectados emocionalmente.

"Me duele enormemente que Julio esté sufriendo una infamia que provoca daños irreparables", agregó.

A casi 50 años de su separación, Isabel ha expuesto la admiración y el respeto que siente hacia Iglesias. En sus memorias Mi verdadera historia, la figura pública abordó que se siente agradecida con el artista por compartir con ella la paternidad de Chábeli, Julio José y Enrique, y dejó en evidencia el cariño que le tiene.

Acusaciones contra Iglesias

En enero, Univisión y el medio español elDiario.es publicaron una investigación en la que una empleada del servicio doméstico y una exfisioterapeuta acusaban al cantante de haberlas sometido a vejaciones y acoso sexual, que en el caso de una de las mujeres incluía penetraciones no consentidas.

Los presuntos abusos habrían ocurrido en 2021, en las mansiones del artista en la República Dominicana y en las Bahamas. Por entonces, las mujeres tenían 22 y 28 años, según detalló la investigación periodística.

Ambas mujeres introdujeron ante la justicia española una demanda contra el cantante. Ante esto, Iglesias calificó de "absolutamente falsas" las acusaciones.

Tras semanas de evaluación, la fiscalía española archivó la denuncia por delitos sexuales y trata de personas contra Julio Iglesias al no ser competente para investigar los hechos ocurridos en las Bahamas y la República Dominicana.

"Se procede al archivo de las presentes diligencias de investigación (...) por falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la fiscalía para iniciar las pesquisas", indicó el Ministerio Público en un comunicado.

Tras analizar la denuncia, la fiscalía indicó que no podía abrir una investigación, ya que las víctimas son extranjeras y no residen en España, el acusado (que vive entre Miami, Dominicana y Bahamas) tampoco está en España y los presuntos hechos ocurrieron "en países plenamente competentes" para indagarlos judicialmente.