POLÉMICA

Dos exempleadas de Julio Iglesias acusan al cantante de agresión sexual

Los hechos habrían ocurrido presuntamente en 2021, en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas

El cantante español Julio Iglesias canta durante el programa de televisión Telemaratón en París el 6 de diciembre de 2003.

El cantante español Julio Iglesias canta durante el programa de televisión Telemaratón en París el 6 de diciembre de 2003.

AFP / Bertrand Guay

MADRID.- Dos exempleadas del cantante español Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española, tras denunciar en una investigación periodística, que salió a la luz este martes, agresiones y vejaciones sexuales por parte del intérprete. Fuentes jurídicas confirmaron a AFP que el 5 de enero se presentó una denuncia contra Iglesias que se está examinando, sin más detalles.

La existencia de esta demanda trascendió tras la publicación de una investigación de la televisión estadounidense Univisión y el medio español elDiario.es, en la que una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta de Iglesias denunciaron haber sido sometidas a agresiones, acoso sexual, violaciones a una de ellas y vejaciones.

Los hechos habrían ocurrido presuntamente en 2021, en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas.

"Me sentía como un objeto, como una esclava en pleno siglo XXI. Él me metía los dedos por todos los lados", explicó una de las mujeres, identificada como Rebeca, en el artículo de Univisión. La joven dominicana tenía 22 años cuando ocurrieron los presuntos hechos.

La otra mujer es una venezolana, Laura, fisioterapeuta, que tenía 28 años cuando empezó a trabajar para el cantante.

Ni Univisión ni elDiario.es lograron que el Iglesias, de 82 años, respondiese a estas denuncias. AFP intentó sin éxito contactar con él para conocer su versión.

Reacciones

Alejado del foco público desde hace años y muy querido en España hasta ahora, el intérprete de baladas románticas como Hey, De niña a mujer y Me olvidé de vivir, cantó en varias lenguas y figura entre quienes más discos han vendido en la historia.

Este martes, sin embargo, fue blanco de críticas, en particular desde la política.

"Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud", escribió la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en la red social Bluesky.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, pidió que se investigue y se llegue hasta el final en este asunto, en un mensaje en X.

El escritor Ignacio Peyró, autor de la biografía de Iglesias recientemente aparecida El español que enamoró al mundo, y la editorial del libro, Libros del Asteroide, expresaron su "profunda consternación" por los hechos denunciados.

"En el momento de su publicación no se conocían estas acusaciones ni existían referencias públicas que permitieran abordarlas en el texto", pero, ante estas nuevas informaciones, es "necesario ofrecer en cuanto sea posible una nueva edición revisada y actualizada", prometieron.

FUENTE: AFP

