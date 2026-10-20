Ethan Malka y Landon D’Alessandro llegan a Times Square con su cortometraje “STAKE”

MIAMI.- Dos amigos. Una promesa. Y los sueños que la vida pone a prueba. Esa es la premisa de SKATE, el cortometraje de Ethan Malka y Landon D’Alessandro que lleva el talento cinematográfico del sur de Florida a las pantallas de AMC Times Square, como parte de la selección oficial del All American High School Film Festival

Formados en la Alexander W. Dreyfoos School of the Arts , ambos jóvenes realizadores llegan a Nueva York con una colaboración que reúne años de aprendizaje, experiencia detrás de cámaras y reconocimientos por su trabajo.

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La selección abre un nuevo capítulo en sus carreras y les permite compartir su propuesta cinematográfica con nuevas audiencias en una ciudad que también inspira sus próximos proyectos.

Una amistad frente al paso del tiempo

Codirigida por Malka y D’Alessandro, con guión y producción de D’Alessandro, STAKE sigue a dos amigos de la infancia que hacen una apuesta: algún día construirán las casas de sus sueños en un terreno vacío.

Años después, cuando sus vidas han tomado caminos distintos, regresan para descubrir qué queda de aquella promesa.

“Encontré mucha inspiración en la serie de televisión Stake. Quería explorar ese vínculo de hermanos que existe entre amigos y cómo los sueños que parecen tan claros cuando somos jóvenes pueden adquirir una fecha de vencimiento cuando crecemos y la vida se interpone”, explicó Landon D’Alessandro.

“Ethan y yo trabajamos juntos desde el casting y la búsqueda de locaciones hasta el montaje final, combinando nuestros estilos para construir una película con una identidad propia”.

El cortometraje cuenta con las actuaciones de Christopher Millán y Alexis Vanegas, conocidos por su participación en producciones como Mariposa de Barrio.

Para Ethan, dirigirlos tiene un significado especial: los conoció durante su infancia mientras acompañaba a su madre, Fabiola Malka, fundadora y CEO de New Concept PR, a grabaciones y entrevistas. Años después, aquellos encuentros se transformaron en una colaboración cinematográfica.

Alianza que ya suma premios

La colaboración entre ambos cineastas también ha recibido reconocimiento en Florida. En el Palm Beaches Student Showcase of Films 2026, Ethan y Landon ganaron el premio Environmental PSA por A Cleaner Future y fueron finalistas en la categoría de guion por Encore. Ethan también fue premiado por The Experiment en la categoría High School Feature/Short.

Sus trayectorias individuales complementan esa alianza. Landon, fundador de FrameTheory Studios, ha desarrollado trabajos como A Frame Too Late, Mouth of Salt y Lonerose, reconocido en la competencia de la Zoe Loren Foundation. Su experiencia abarca dirección, guión, producción y dirección de fotografía.

Ethan, de 18 años y fundador de Ethantainment, combina la dirección cinematográfica con la composición musical y el periodismo de entretenimiento. A sus reconocimientos se suma la selección de Tape 12 para el programa film-maker de South Florida PBS, ampliando la visibilidad de su trabajo.

Ambos continúan desarrollando proyectos como Encore y SEEN, este último centrado en la búsqueda de atención y las presiones de las redes sociales.

Nueva York: escenario e inspiración

Para los jóvenes realizadores, esta visita representa también una oportunidad para seguir creando.

“Admiro mucho el trabajo de Landon y estoy agradecido de crear junto a él. Creo que podemos lograr cosas muy importantes. Nueva York nos inspira y queremos aprovechar esta visita para grabar otro cortometraje. Uno de mis sueños es estudiar cine aquí; admiro sus escuelas y quiero seguir construyendo historias en esta ciudad”, expresó Ethan Malka.

Con STAKE, Ethan y Landon llegan a Times Square con una historia sobre las promesas del pasado y la mirada puesta en lo que viene: nuevas películas, nuevas colaboraciones y una voz propia dentro del cine independiente.