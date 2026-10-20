martes 20  de  octubre 2026
CINE

Ethan Malka y Landon D’Alessandro llegan a Times Square con su cortometraje “STAKE”

Formados en la Alexander W. Dreyfoos School of the Arts, ambos jóvenes realizadores llegan a Nueva York con una colaboración que reúne años de aprendizaje

Landon Di Alessandro e Ethan Malka

Landon Di Alessandro e Ethan Malka

Cortesía / New Concept PR
Por Redacción Diario Las Américas y Sofía Calvo

MIAMI.-Dos amigos. Una promesa. Y los sueños que la vida pone a prueba. Esa es la premisa de SKATE, el cortometraje de Ethan Malka y Landon D’Alessandro que lleva el talento cinematográfico del sur de Florida a las pantallas de AMC Times Square, como parte de la selección oficial del All American High School Film Festival

Formados en la Alexander W. Dreyfoos School of the Arts, ambos jóvenes realizadores llegan a Nueva York con una colaboración que reúne años de aprendizaje, experiencia detrás de cámaras y reconocimientos por su trabajo.

Lee además
Personajes, de derecha a izquierda, Anne, Kate y Deeley fuera de foco, Viejos Tiempos, La 4ta. Pared, Miami.
ESCENA

"Viejos tiempos", pieza teatral de Harold Pinter a escena en Miami en La 4ta. Pared
Megan y Lara Raj, del grupo KATSEYE, actúan mientras Natalia Bryant desfila en la pasarela del Victorias Secret Fashion Show 2026, el 18 de octubre de 2026 en Los Ángeles, California.
MODA

Hija mayor de Kobe Bryant debuta en la pasarela de Victoria's Secret

La selección abre un nuevo capítulo en sus carreras y les permite compartir su propuesta cinematográfica con nuevas audiencias en una ciudad que también inspira sus próximos proyectos.

Una amistad frente al paso del tiempo

Codirigida por Malka y D’Alessandro, con guión y producción de D’Alessandro, STAKE sigue a dos amigos de la infancia que hacen una apuesta: algún día construirán las casas de sus sueños en un terreno vacío.

Años después, cuando sus vidas han tomado caminos distintos, regresan para descubrir qué queda de aquella promesa.

“Encontré mucha inspiración en la serie de televisión Stake. Quería explorar ese vínculo de hermanos que existe entre amigos y cómo los sueños que parecen tan claros cuando somos jóvenes pueden adquirir una fecha de vencimiento cuando crecemos y la vida se interpone”, explicó Landon D’Alessandro.

“Ethan y yo trabajamos juntos desde el casting y la búsqueda de locaciones hasta el montaje final, combinando nuestros estilos para construir una película con una identidad propia”.

El cortometraje cuenta con las actuaciones de Christopher Millán y Alexis Vanegas, conocidos por su participación en producciones como Mariposa de Barrio.

Para Ethan, dirigirlos tiene un significado especial: los conoció durante su infancia mientras acompañaba a su madre, Fabiola Malka, fundadora y CEO de New Concept PR, a grabaciones y entrevistas. Años después, aquellos encuentros se transformaron en una colaboración cinematográfica.

Alianza que ya suma premios

La colaboración entre ambos cineastas también ha recibido reconocimiento en Florida. En el Palm Beaches Student Showcase of Films 2026, Ethan y Landon ganaron el premio Environmental PSA por A Cleaner Future y fueron finalistas en la categoría de guion por Encore. Ethan también fue premiado por The Experiment en la categoría High School Feature/Short.

Sus trayectorias individuales complementan esa alianza. Landon, fundador de FrameTheory Studios, ha desarrollado trabajos como A Frame Too Late, Mouth of Salt y Lonerose, reconocido en la competencia de la Zoe Loren Foundation. Su experiencia abarca dirección, guión, producción y dirección de fotografía.

Ethan, de 18 años y fundador de Ethantainment, combina la dirección cinematográfica con la composición musical y el periodismo de entretenimiento. A sus reconocimientos se suma la selección de Tape 12 para el programa film-maker de South Florida PBS, ampliando la visibilidad de su trabajo.

Ambos continúan desarrollando proyectos como Encore y SEEN, este último centrado en la búsqueda de atención y las presiones de las redes sociales.

Nueva York: escenario e inspiración

Para los jóvenes realizadores, esta visita representa también una oportunidad para seguir creando.

“Admiro mucho el trabajo de Landon y estoy agradecido de crear junto a él. Creo que podemos lograr cosas muy importantes. Nueva York nos inspira y queremos aprovechar esta visita para grabar otro cortometraje. Uno de mis sueños es estudiar cine aquí; admiro sus escuelas y quiero seguir construyendo historias en esta ciudad”, expresó Ethan Malka.

Con STAKE, Ethan y Landon llegan a Times Square con una historia sobre las promesas del pasado y la mirada puesta en lo que viene: nuevas películas, nuevas colaboraciones y una voz propia dentro del cine independiente.

Temas
Te puede interesar

Tini cancela su show en Miami a última hora y revela qué pasó antes del concierto

Kany García revela que tiene una condición de columna que la hace encorvarse

Gwyneth Paltrow obtiene su primer papel protagonista en una serie de televisión

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Autoridades encargadas de coordinar la seguridad de la Cumbre del G20 en Doral, Florida. 
CUMBRE

Doral se prepara para el G20: advierten sobre cierres de calles y cambios en la rutina diaria

El exviceministro de Energía, Nervis Villalobos. 
TRAMA DE CORRUPCIÓN

Testaferro de exviceministro de Chávez se declara culpable ante justicia española por sobornos

Los soldados que resultaron lesionados en el accidente del helicóptero UH-60 Black Hawk, ocurrido en Inzá (Colombia), el 20 de octubre de 2026, fueron evacuados para garantizar la atención médica (captura de video)
SINIESTRO

15 soldados del Ejército de Colombia sobreviven a accidente de helicóptero

Fuerte oleaje en las costas del sur de la Florida.
RIESGO INMINENTE

Olas de hasta 12 pies amenazan las playas del sur de Florida: estas son las zonas de mayor riesgo

El fiscal general de Florida, James Uthmeier. 
JUSTICIA

Florida reactiva el caso de las avionetas derribadas y emite orden de captura contra Raúl Castro

Te puede interesar

Imagen fotorrealista de los candidatos Byron Donalds y David Jolly.
MEDICIÓN ELECTORAL

Byron Donalds conserva ventaja en Florida, pero pierde el pulso hispano ante David Jolly

Por Daniel Castropé
El jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio estrecha la mano de su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar.
POLíTICA EXTERIOR

Rubio aborda la crisis energética con India y Emiratos Árabes Unidos: ¿qué papel juega el petróleo venezolano?

Fuerte oleaje en las costas del sur de la Florida.
RIESGO INMINENTE

Olas de hasta 12 pies amenazan las playas del sur de Florida: estas son las zonas de mayor riesgo

Imagen referencial
ELECCIONES 2026

Más de 106.000 votos en Miami-Dade: así avanza la participación electoral en Florida

Autoridades encargadas de coordinar la seguridad de la Cumbre del G20 en Doral, Florida. 
CUMBRE

Doral se prepara para el G20: advierten sobre cierres de calles y cambios en la rutina diaria