Exesposa del príncipe Andrés es diagnosticada de cáncer de piel

Se lo descubrieron en el marco de unos exámenes solicitados por un dermatólogo, a raíz de la cirugía a la que Ferguson, de 64 años, debía someterse tras una mastectomía.

"Uno de los lunares que le retiraron y que fueron examinados fue identificado como canceroso", precisó el portavoz, quien afirmó que la duquesa mantiene la moral alta pese a la mala noticia.

Reacción de Sarah Ferguson

Tras darse a conocer la noticia, Sarah Ferguson expresó su sentir.

"Me he estado tomando un tiempo para mí, ya que me han diagnosticado un melanoma maligno, una forma de cáncer de piel, mi segundo diagnóstico de cáncer dentro de un año después de que me diagnosticaran cáncer de mama este verano y me sometieran a una mastectomía y cirugía reconstructiva. Fue gracias a la gran vigilia de mi dermatólogo que se detectó el melanoma cuando fui", expresó en Instagram la duquesa.

"Naturalmente, otro diagnóstico de cáncer ha sido un shock, pero estoy de buen ánimo y agradecida por los muchos mensajes de amor y apoyo. Creo que mi experiencia subraya la importancia de comprobar el tamaño, forma, color y textura y la aparición de nuevos topos que pueden ser un signo de melanoma e instar a cualquiera que esté leyendo esto a ser diligente", agregó.

Pese a la nueva enfermedad que afronta, la mamá de las princesas Beatriz y Eugenia de York agradeció a su personal médico por el trato que ha recibido.

"Estoy increíblemente agradecida por los equipos médicos que me han apoyado a través de estas experiencias con cáncer y a la clínica Mayrlife por cuidarme gentilmente en las últimas semanas, permitiéndome tiempo para recuperarme. Ahora estoy descansando con la familia en casa, me siento bendecida de tener su amor y apoyo", finalizó Sarah Ferguson.

Exesposa del príncipe Andrés, caído en desgracia por unas acusaciones de abusos sexuales que se saldaron con un acuerdo financiero, Fergie continúa compartiendo con el hermano del rey Carlos III una mansión cerca del castillo de Windsor.

La duquesa de York ya no forma parte de los miembros activos de la familia real británica.