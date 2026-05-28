jueves 28  de  mayo 2026
MÚSICA

Katy Perry anuncia concierto gratuito en México

La presentación de Perry en la popular feria mexicano llega tras la finalización de su gira The Lifetimes Tour, la cual tuvo un paso por México en abril de 2025

Katy Perry se presenta en el escenario durante el Katy Perry The Lifetimes Tour 2025 en la Arena CDMX el 23 de abril de 2025 en la Ciudad de México, México.

Katy Perry se presenta en el escenario durante el Katy Perry The Lifetimes Tour 2025 en la Arena CDMX el 23 de abril de 2025 en la Ciudad de México, México.

AFP/Theo Wargo vía Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Como parte de la feria estatal anual de San Luis Potosí, FENAPO, la cantante Katy Perry ofrecerá un concierto gratuito. El anuncio lo hizo la propia intérprete al compartir un video en las redes sociales.

"Estoy realmente emocionada por este anuncio. Les dije que regresaría, y ahora lo haré. 25 de agosto, FENAPO. 25 de agosto. FENAPO. Concierto gratuito para todos mis KatyGatos mexicanos, ¡vamos!", comentó la artista pop.

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“Amarán este show. Es un nuevo show, mucho joymaxxing (microdosis de felicidad). Y realmente solo para ti, el fan, porque yo soy fan tuya. Sabes que te amo, sabes que cumplo mis promesas. Te veo el 25 de agosto en FENAPO, gratis”, agregó la intérprete con emoción.

Feria

La presentación de Perry en la popular feria mexicano llega tras la finalización de su gira The Lifetimes Tour, la cual tuvo un paso por México en abril de 2025. La gira culminó en diciembre y recaudó más de 134 millones de dólares en venta de entradas, según Billboard.

FENAPO anunció que además de Perry también estarían Mötley Crüe y al astro puertorriqueño del reggaetón Yandel, además de los mexicanos Kenia Os y Santa Fe Klan, y el DJ argentino Bizarrap.

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