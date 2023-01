Exhibición recoge la vida y obra de Willy Chirino

La muestra, que se inaugura en el HistoryMiami Museum el 27 de enero, narra, a través de prendas de vestir, artículos e imágenes, la vida y obra de Willy Chirino, quien este 2023 celebra medio siglo de trayectoria en la música.

La exposición, que recorre las diferentes etapas de la historia del cantautor, forma parte de la celebración por los 50 años de vida artística, que incluye nuevo disco y un concierto en marzo.

“Hay ropa de diferentes conciertos, reconocimientos, discos de oro, de platino que me han otorgado a través de los años, artículos que pertenecieron a mis padres, a mí cuando niño. Objetos personales que tienen que ver mucho con mi historia, con quien yo soy y de dónde vengo. Fotos muy especiales de mi vida. Una serie de datos que la gente puede observar solo que cuando suceden cosas como estas. Ves al artista cantando, pero no puedes tener idea de lo que hay detrás de todo eso”, contó Willy Chirino, durante una entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Hay una chaqueta que está en la carátula del disco Acuarela del Caribe. Esa chaqueta la compré en Ocean Drive hace más de 30 años. Me encontré ese saco que está pintando a mano, muy lindo, me gustó muchísimo, me quedaba perfecto y lo compré. Y como ese hay otras piezas, como el traje que usé en el concierto del 35 aniversario. Hay gente que son fanáticos y me han visto en conciertos, en programas de televisión, y se van a dar cuenta de cuales son”, agregó.

Sobre otros objetos incluidos en la exposición, que le traen gratos recuerdos y guardan un valor sentimental, comentó:

“Joyas de mis padres, no valiosas pero que conservaron toda la vida, como un reloj que tenía mi padre, que nunca usó, pero que tiene valor sentimental, porque pasó de mi bisabuelo a mi abuelo, de mi abuelo a mi padre, y de él a mí. Hay cosas de mi casa en Cuba, donde nací y crecí. Si sigues mi música, va a ser interesante. Cuando salgas de ahí tendrás una idea muy clara de quién soy, de dónde vengo y adonde voy”.

Willy Chirino: 50 Years of Music repasa el estilo del cantautor y su evolución, además muestra cómo el artista ha sido capaz de reinventarse y, a la vez, conservar un sello propio.

“Mi vestuario va de acuerdo con la moda, uno siempre trata de mantenerse vigente. El jacket (chaqueta) y la ropa que usé en el disco South Beach también van a estar en exhibición. Ahí (en la parte de atrás del álbum) estoy vestido con pantalón negro apretado y tenis blancos. Y la ropa que tengo puesta es exactamente igual a la que se usa ahora. Y esas fotos fueron en el 1993”, expuso.

“Ropa con hombreras que ya no uso, pero se usó mucho y los diferentes haircuts (cortes de cabello), cuando se usó el mullet, yo lo usé mucho tiempo. Hablando de diferentes tipos de pelados, en el concierto de 2005 yo estaba pelado al rape, porque se usaba en esos años. Uno se viste con lo que le quede bien de acuerdo con la moda. También hay fotos acompañando cada pieza. Hay un par de espejuelos de sol que conservo que me gustan mucho, que los usé en una sesión de fotos en 2018. Y las he usado bastante en presentaciones. Ahí van a estar las gafas que he usado a través de los años”, agregó, entre risas.

Siempre ella: la música

El cantautor, que a mediados de diciembre lanzó el disco Sigo Pa’lante, el primero en casi una década, destacó la variedad que ofrece su música.

“Toco una serie de diferentes tipos de música, dentro de un mismo disco hago rock, balada, bolero. He hecho diferentes estilos de música desde mi primer disco. Y he mantenido ese estilo de música, de no encasillarme en un solo estilo, aunque predomina lo que llamamos salsa, que es la música cubana tradicional: la guaracha, el guaguancó, la rumba, el son. Pero también hago música de Brasil. Hice un disco inspirado en los Beatles

En cuanto a la nueva producción discográfica, que llegó casi 50 años después de que lanzara en vinilo One Man Alone (1974), su álbum debut, dijo:

“Es un disco que hice con mucho cuidado, inclusive, llevaba mucho tiempo haciéndolo y decidí no lanzarlo hasta que no encontrara el momento que yo considerara que estaba, en mi opinión, perfecto para lanzarlo”.

“Trabajé mucho en él, porque significa mucho. Son 50 años de trayectoria, donde uno tiene que marcar una pauta, decirle al mundo: este soy yo 50 años después del primer disco, por eso me tomé tanto tiempo y esmero en hacer algo bien hecho. En otros asuntos no soy perfeccionista, pero en la música sí”, agregó Chirino, quien tiene 30 discos en su haber, dos Latin Grammy, uno al mejor álbum de salsa, y otro a la excelencia musical, entre otros reconocimientos.

El álbum, que contiene 12 temas, es de esos que transcienden en el tiempo.

“Esta es la trayectoria, el legado que uno deja. Y yo siempre desde niño, cuando veía trayectorias como la de Miguelito Cuní, del Beni Moré o de Celia, decía: yo quiero 50 años después (me enfocaba en ese número) que la gente escuche mi música y diga: ‘oye, este tipo estaba en el algo, ese guajiro en el 2022 le estaba dando algo a la música”, dijo, entre risas.

Entre las experiencias a lo largo de medio siglo de vida artística, Chirino prefiere quedarse con lo bueno y ser agradecido.

“He aprendido de todo, las emociones de la vida. He aprendido a dar gracias a la vida por darme tantas cosas lindas. Hay una canción que está en el disco Oxigeno, que se llama Gracias por la música, que habla de eso, de las cosas que uno aprende y de sentir gratitud, que es el sentimiento más hermoso que pueda tener el ser humano”, expresó.

“Soy del tipo de persona que olvida las cosas malas. Juro que me pasa eso, y eso es otra bendición que me ha dado la vida: lo que me queda en la cabeza son los momentos gratos y las cosas buenas”.

A la pregunta de si haría algo diferente si volviera a empezar hoy, contestó:

“Nada, porque los tropiezos han servido para aprender”.

Willy Chirino: 50 Years of Music se puede visitar hasta el 10 de septiembre.