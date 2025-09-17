miércoles 17  de  septiembre 2025
Exmayordomo dice que el príncipe Harry no habría elegido a Meghan si Diana viviera

Ademas, Burrell opinó que Diana habría intervenido en los desencuentros entre el príncipe Harry y su padre, el rey Carlos III

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

AFP/Raúl Arboleda
Por Patricia Guillén

MIAMI.- La historia de amor entre el príncipe Harry y Meghan Markle podría no haber existido si la princesa Diana siguiera con vida. Así lo afirmó Paul Burrell, exmayordomo y confidente de la madre de Harry, en recientes declaraciones a medios británicos que han generado debate en torno al pasado y presente de la familia real.

Burrell, quien trabajó al lado de Diana hasta su trágica muerte en 1997, sostuvo que la presencia de la princesa habría cambiado radicalmente el rumbo sentimental y personal de su hijo menor. Según él, Harry no se habría rebelado contra los protocolos de la Casa Real y lo más probable es que hubiera elegido a una mujer aristocrática inglesa como esposa.

El príncipe Harry de Gran Bretaña pronuncia un discurso durante la ceremonia de apertura de los Juegos Invictus 2023 en el Merkur Spielarena en Dusseldorf, Alemania occidental, el 9 de septiembre de 2023.  
Príncipe Harry no se arrepiente de publicar la autobiografía "Spare"
El príncipe Harry, duque de Sussex, saluda al salir del Tribunal Superior, en el centro de Londres, el 8 de abril de 2025, tras una audiencia sobre la decisión del gobierno británico de reducir su seguridad personal durante sus visitas al Reino Unido.
Príncipe Harry sorprende con visita a Ucrania

“Si Diana estuviera viva, Harry nunca habría cruzado caminos con Meghan. Ella lo habría mantenido más cerca de la familia y habría evitado que se distanciara de sus deberes reales”, comentó Burrell.

El exmayordomo también afirmó que, aunque Meghan comparte ciertos rasgos que recuerdan a Diana, la princesa habría tenido un papel fundamental en guiarla dentro de la realeza, en caso de que la relación se hubiera consolidado de todos modos. “Diana habría tomado de la mano a Meghan, la habría educado y protegido para sobrevivir en el mundo de la realeza”, aseguró.

Más allá de lo sentimental, Burrell sugirió que la princesa habría actuado como mediadora en los conflictos que han marcado a la familia en los últimos años. En su opinión, Diana habría intervenido en los desencuentros entre Harry y su padre, el rey Carlos III, así como en la relación fracturada entre los príncipes Harry y William.

Estas declaraciones, de carácter especulativo, no han sido respondidas por los duques de Sussex ni por la Casa Real británica. Sin embargo, han reavivado el debate sobre cómo la figura de Diana sigue influyendo, décadas después de su fallecimiento, en la percepción pública de sus hijos y en las comparaciones con Meghan Markle.

En la actualidad, Harry y Meghan viven en California junto a sus dos hijos, lejos de la vida real británica y centrados en proyectos personales y filantrópicos.

