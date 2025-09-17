miércoles 17  de  septiembre 2025
Hija de Chayanne celebra primera nominación al Latin Grammy

La cantante de 24 años agradeció a su familia por el apoyo que le han brindado y aseguró que la nominación es un sueño hecho realidad

La cantante Isadora.

La cantante Isadora.

Captura de pantalla/Instagram/@Isadorafigueroa
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación dio a conocer a los artistas nominados en la edición 2025 del Latin Grammy, y entre los intérpretes que integran en la categoría mejor artista nuevo destaca Isadora, la hija menor del cantante puertorriqueño Chayanne y Marilisa Maronesse.

Tras hacerse pública las nominaciones, la joven de 24 años reaccionó en redes sociales.

"Intento poner en palabras lo que siento… pero todavía no me lo creo… y cada vez que lo pienso, se me aguan los ojos. Cómo le explico a la nenita de 6 años que escribía canciones en su cuarto, que HOY ESTÁ NOMINADA A UN LATIN GRAMMY. He soñado toda mi vida con hacer música y dar amor… y hoy ese sueño se está cumpliendo", reza el mensaje que acompaña un carrusel de Instagram con la imagen de su nominación, otra del cuaderno en el que componía y algunos videos de sus canciones.

Embed

"Gracias Dios, gracias música, gracias familia, gracias a cada persona que he conocido en este camino y gracias a ustedes por sentir conmigo cada canción, por creer en mí, y por amar conmigo", agregó.

La artista también envió una felicitación a los artistas con quienes comparte la categoría, reconociendo que admira su trabajo. "Y felicidades a todos los demás nominados. Los admiro muchísimo y gracias por hacer la música que me inspira cada día".

Reacciones

Por su parte, Chayanne compartió en sus historias de Instagram una fotografía junto a Isadora cuando era niña, dejando ver su rol de 'papá orgulloso' y felicitándola.

"Mi niña adorada, me siento orgulloso de tu nominación al Grammy. Es algo que se gana con esfuerzo y dedicación, y es lo que veo en ti todos los días. Se hace camino al andar, sigue adelante", escribió.

Chayanne e hija
Chayanne y su hija Isadora.

Chayanne y su hija Isadora.

Lele Pons, prima de Isadora, también reaccionó a la nominación de Isa, como es conocida en la familia, con una historia en Instagram. "Mi bebé, hermana, mi persona favorita está nominada para los Latin Grammys. ¡Tan orgullosa de ti, Isa! Te amamos".

En otra foto de Isadora, la influencer venezolana escribió en inglés: "Mi hermana de vida está nominada a los Latin Grammy. Tan orgullosa de ti, estoy gritando".

Lele Pons e Isadora
La influencer venezolana Lele Pons y la cantante Isadora.

La influencer venezolana Lele Pons y la cantante Isadora.

