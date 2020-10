“Yo fui el único integrante que no hizo ningún tipo de audición en Menudo porque todos saben que yo entré en Menudo porque Edgardo simplemente me vio y se enamoró de mí”, dijo Roy Roselló en una entrevista que concedió para el programa Ventaneando.

En el pasado, el retirado artista había formulado algunas acusaciones, pero el estreno de la serie Súbete a mi moto, en Amazon Prime, revivió lo que -dice- vivió en aquella época.

De acuerdo con lo contado por el hoy pastor evangélico Roy Roselló, radicado en Brasil, Edgardo Díaz lo buscaba en su casa para convencerlo de que se uniera a Menudo, proposición que tuvo que aceptar por imposición de su propia madre.

“Cuando él llegó a mi casa con la maleta y el contrato, yo me escondí en el clóset y le dije: ‘mamá no permitas que este señor me lleve’. Ahí mi mamá me dijo; ‘hijo, hazlo, hazlo por mí, por tus hermanos, por la familia, es para que tengamos una vida mejor’. Yo salí llorando, hice la maleta, firmé el contrato y me fui con él con mucho dolor. Mi mamá no sabía del abuso, porque si hubiera sabido se hubiera puesto brava y no me hubiera dejado ir con él”, subrayó.

Roy Roselló fue aún más allá en sus señalamientos, ya que dio a conocer que doña Panchi, madre de Edgardo Díaz, estaba al tanto de la situación, razón por la que no estuvo de acuerdo con que él ingresara a la agrupación.

“Claro que ella sabía, porque entendía las consecuencias al momento que yo entraba en Menudo, que eso podía ser un escándalo mundialmente, que yo lo podía decir en algún momento. Sabía el disturbio que Edgardo tenía, que él era un pedófilo. Y la mamá sabía de esos desvíos de él, y la mamá jamás estuvo de acuerdo con que yo entrara en Menudo. La mamá le decía: ‘Pero es que tú no puedes poner ese chico en Menudo, porque tú imagínate…’, y yo escuchaba a ellos peleando en la sala en cuanto yo estaba en el cuarto de él encerrado y yo escuchaba las conversaciones de ellos”, expresó.

Roy Roselló evocó más de lo que vivió durante esos años.

“Yo comencé a frecuentar la casa de la mamá de él (Edgardo Díaz) en Caguas (Puerto Rico), en la cual él me daba obsequios, me daba regalos. Él pudo simplemente manipularme, colocar en mi mente que yo iba a ser famoso, de que llegó el momento de mi oportunidad. Esos pedófilos te compran con regalos, con cosas materiales y ahí es cuando ellos se aprovechan de ti, eso es lo que pasó conmigo”, agregó.

Roy Roselló reveló su intención de llevar a la corte a Edgardo Díaz en Estados Unidos.

El vocalista sostiene que emprenderá esa batalla legal en territorio norteamericano, ya que “la pedofilia no prescribe” y los supuestos abusos del mánager contra él se perpetraron en diferentes estados de la nación.