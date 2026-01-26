lunes 26  de  enero 2026
MODA

Experto explica los estrictos criterios que definen la alta costura

El término "alta costura", utilizado a menudo para designar la moda de lujo, corresponde a un concepto jurídicamente protegido

Modelos presentan creaciones para Dior durante la Semana de la Moda de Alta Costura Femenina Primavera/Verano 2025 en el Musee Rodin (Museo Rodin) en París el 27 de enero de 2025.

Modelos presentan creaciones para Dior durante la Semana de la Moda de Alta Costura Femenina Primavera/Verano 2025 en el Musee Rodin (Museo Rodin) en París el 27 de enero de 2025.

AFP/Julien De Rosa

PARÍS.- La alta costura regresa este lunes a la capital francesa para cuatro días de desfiles, una cita exclusivamente parisina que reúne a un reducido grupo de marcas que cumplen criterios precisos y que crean las piezas que brillarán luego en las alfombras rojas.

El término "alta costura", utilizado a menudo para designar la moda de lujo, corresponde a un concepto jurídicamente protegido, que no debe confundirse con el prêt-à-porter. Estos son los principales fundamentos:

Lee además
Vanessa Hudgens y Cole Tucker. 
CELEBRIDADES

Cole Tucker revela sexo de su segundo hijo junto a Vanessa Hudgens
El cantante español Julio Iglesias canta durante el programa de televisión Telemaratón en París el 6 de diciembre de 2003.
POLÉMICA

Aseguran que Julio Iglesias analiza demanda multimillonaria contra Univision

Criterios estrictos

Para obtener esta denominación, una firma de moda debe cumplir unos criterios determinados.

Los conjuntos deben ser originales, realizados a medida y a mano, y concebidos exclusivamente por el director artístico permanente de la firma, en talleres ubicados en Francia.

La marca tiene que disponer de dos talleres distintos: uno de tailleur para las prendas estructuradas y arquitectónicas, como chaquetas, abrigos o pantalones, y otro de flou para las piezas suaves y fluidas como vestidos o blusas.

La comisión de control exige, además, una plantilla de al menos 20 empleados, así como la presentación de dos desfiles anuales en París, en enero y julio, que incluyan como mínimo 25 conjuntos, con looks de día y de noche.

Existe, sin embargo, cierta tolerancia para las casas más pequeñas.

"Si solo tenemos 21 o 22 conjuntos, no vamos a hacer de policía", señala Pascal Morand, presidente ejecutivo de la Federación de la Alta Costura y Moda (FHCM), que organiza la Semana de la Alta Costura y las Fashion Weeks parisinas. Tampoco es siempre necesario hacer dos desfiles al año.

Un círculo selecto

Sólo 13 marcas cuentan con la denominación de "alta costura", entre ellas los pesos pesados del lujo Dior, Chanel y Givenchy, pero también Jean Paul Gaultier, Maison Margiela, Alexis Mabille, Schiaparelli y Julien Fournié.

La categoría se concede únicamente por un año y debe renovarse cada temporada.

Algunas grandes casas francesas no figuran en la lista, como Saint Laurent y Hermès. La primera renunció a la alta costura en 2002, cuando se marchó Yves Saint Laurent, y la segunda tiene previsto integrarla hacia 2027.

A estas conocidas firmas se suman siete "miembros correspondientes", con una actividad que pertenece a la alta costura pero no tienen su sede en París, como las casas italianas Armani y Valentino, el libanés Elie Saab y el dúo neerlandés Viktor & Rolf.

La FHCM también invita cada temporada a algunos creadores a desfilar. Entre otros, el sirio Rami Al Ali, la francesa Julie de Libran, el suizo Kevin Germanier y la surcoreana Miss Sohee figuran entre las 28 firmas que participan en esta edición.

Historia

La alta costura precedió al prêt-à-porter, que propone una moda industrial y producida en mayor cantidad.

Este estilo, surgido en París a finales del siglo XIX con figuras como Charles Frederick Worth, Jeanne Paquin y Paul Poiret, está protegido y regulado jurídicamente desde 1945 por el Ministerio francés de Industria.

"La alta costura puede parecer un poco anticuada", reconoce Morand, pero es un laboratorio de creatividad. "Es un símbolo de la identidad francesa", asegura.

En diciembre, pasó a formar parte del patrimonio inmaterial francés, primer paso antes de presentar su candidatura al patrimonio de la Unesco.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Kanye West publica disculpa formal por comentarios antisemitas

Conozca Belice, una escapada al paraíso lejos de multitudes

Karol G sorprende a fans de Bad Bunny en concierto en Medellín

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La factura de impuestos a la propiedad descompone el presupuesto familiar cada año.
FLORIDA

Impuestos a la propiedad o no, he ahí el dilema

Donald Trump planteó plan de transición a Delcy Rodríguez
TRANSICIÓN

Trump planea plan alternativo para Venezuela si Delcy Rodríguez falla, según reportes

Imagen referencial. 
CUBA

Sin combustible y con una crisis sistémica el régimen castrista se prepara para la guerra

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
MEDIDAS

Canadá dice que no firmará acuerdo de libre comercio con China tras amenazas de Trump

Una mujer pone una vela mientras la gente se reúne para una vigilia en honor a las víctimas del accidente de tren de alta velocidad del 18 de enero, que causó la muerte de 45 personas en Adamuz, el 25 de enero de 2026, en la estación de tren de Huelva (España)
SINESTRO

Realizan actos de recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario en España

Te puede interesar

Agentes arrestan a un revoltoso de la izquierda radical en Minneápolis.
CASA BLANCA

Minnesota, donde la izquierda radical quiere el caos tras escándalo de corrupción

Por Leonardo Morales
Donald Trump planteó plan de transición a Delcy Rodríguez
TRANSICIÓN

Trump planea plan alternativo para Venezuela si Delcy Rodríguez falla, según reportes

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
IMPACTO AEROPORTUARIO

Fuerte tormenta paraliza tráfico aéreo de EEUU y satura aeropuertos del sur de Florida

Manifestantes expresan su dolor por la muerte del enfermero Alex Pretti.
DEBATE

Tragedia en Minneapolis, Florida se divide ante la muerte de enfermero a manos de ICE

Gente cruzando la Sexta Avenida bajo la nieve en Nueva York el 25 de enero de 2026..
Alerta

Gran tormenta invernal causa al menos once muertes en EEUU