Experto explica los estrictos criterios que definen la alta costura

Modelos presentan creaciones para Dior durante la Semana de la Moda de Alta Costura Femenina Primavera/Verano 2025 en el Musee Rodin (Museo Rodin) en París el 27 de enero de 2025.

PARÍS.- La alta costura regresa este lunes a la capital francesa para cuatro días de desfiles , una cita exclusivamente parisina que reúne a un reducido grupo de marcas que cumplen criterios precisos y que crean las piezas que brillarán luego en las alfombras rojas.

El término "alta costura", utilizado a menudo para designar la moda de lujo, corresponde a un concepto jurídicamente protegido, que no debe confundirse con el prêt-à-porter. Estos son los principales fundamentos:

Criterios estrictos

Para obtener esta denominación, una firma de moda debe cumplir unos criterios determinados.

Los conjuntos deben ser originales, realizados a medida y a mano, y concebidos exclusivamente por el director artístico permanente de la firma, en talleres ubicados en Francia.

La marca tiene que disponer de dos talleres distintos: uno de tailleur para las prendas estructuradas y arquitectónicas, como chaquetas, abrigos o pantalones, y otro de flou para las piezas suaves y fluidas como vestidos o blusas.

La comisión de control exige, además, una plantilla de al menos 20 empleados, así como la presentación de dos desfiles anuales en París, en enero y julio, que incluyan como mínimo 25 conjuntos, con looks de día y de noche.

Existe, sin embargo, cierta tolerancia para las casas más pequeñas.

"Si solo tenemos 21 o 22 conjuntos, no vamos a hacer de policía", señala Pascal Morand, presidente ejecutivo de la Federación de la Alta Costura y Moda (FHCM), que organiza la Semana de la Alta Costura y las Fashion Weeks parisinas. Tampoco es siempre necesario hacer dos desfiles al año.

Un círculo selecto

Sólo 13 marcas cuentan con la denominación de "alta costura", entre ellas los pesos pesados del lujo Dior, Chanel y Givenchy, pero también Jean Paul Gaultier, Maison Margiela, Alexis Mabille, Schiaparelli y Julien Fournié.

La categoría se concede únicamente por un año y debe renovarse cada temporada.

Algunas grandes casas francesas no figuran en la lista, como Saint Laurent y Hermès. La primera renunció a la alta costura en 2002, cuando se marchó Yves Saint Laurent, y la segunda tiene previsto integrarla hacia 2027.

A estas conocidas firmas se suman siete "miembros correspondientes", con una actividad que pertenece a la alta costura pero no tienen su sede en París, como las casas italianas Armani y Valentino, el libanés Elie Saab y el dúo neerlandés Viktor & Rolf.

La FHCM también invita cada temporada a algunos creadores a desfilar. Entre otros, el sirio Rami Al Ali, la francesa Julie de Libran, el suizo Kevin Germanier y la surcoreana Miss Sohee figuran entre las 28 firmas que participan en esta edición.

Historia

La alta costura precedió al prêt-à-porter, que propone una moda industrial y producida en mayor cantidad.

Este estilo, surgido en París a finales del siglo XIX con figuras como Charles Frederick Worth, Jeanne Paquin y Paul Poiret, está protegido y regulado jurídicamente desde 1945 por el Ministerio francés de Industria.

"La alta costura puede parecer un poco anticuada", reconoce Morand, pero es un laboratorio de creatividad. "Es un símbolo de la identidad francesa", asegura.

En diciembre, pasó a formar parte del patrimonio inmaterial francés, primer paso antes de presentar su candidatura al patrimonio de la Unesco.

FUENTE: AFP