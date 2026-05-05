martes 5  de  mayo 2026
ARTES VISUALES

Exposición ofrece una mirada al universo artístico de Diane Keaton

Desde su característico bombín hasta su obra fotográfica, la muestra repasa varias de las facetas de una de las actrices más singulares y aclamadas de Hollywood

Diane Keaton asiste al estreno de El Club del Libro: El Siguiente Capítulo en el Teatro AMC Lincoln Square el 8 de mayo de 2023 en la ciudad de Nueva York.&nbsp;

Diane Keaton asiste al estreno de "El Club del Libro: El Siguiente Capítulo" en el Teatro AMC Lincoln Square el 8 de mayo de 2023 en la ciudad de Nueva York. 

AFP/ Dimitrios Kambouris / Vía Getty Images

LOS ÁNGELES.- A seis meses del fallecimiento de Diane Keaton, su legado cobra una nueva vida en Diane Keaton: The Architecture of an Icon, una exposición que ofrece una mirada al universo de la célebre actriz a través de sus objetos personales antes de una próxima subasta.

En el bulevar Sunset de Los Ángeles, en las galerías de exhibición de la casa de subastas Bonhams, se mostrará hasta el 13 de mayo una selección de artículos que formaban parte del granero californiano que Keaton diseñó en 2015 y que definió como "la casa de sus sueños".

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Desde su característico bombín hasta su obra fotográfica y sus collages, la muestra repasa varias de las facetas de una de las actrices más singulares y aclamadas de Hollywood.

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"Tenemos prácticamente todo lo que abarcó su vida aquí, en esta sola habitación", cuenta a EFE Anna Hicks, directora de colecciones privadas de Bonhams en EE.UU.

La parada en Los Ángeles, abierta al público general, es la primera y más completa de la exposición que continuará en Nueva York del 29 de mayo al 9 de junio.

Las piezas se subastarán en cuatro ventas: una presencial en Nueva York el 8 de junio, y tres virtuales, entre el 31 de mayo y el 11 de junio, organizadas en torno a algunas de las grandes pasiones de Keaton como la moda, el diseño de interiores y el arte.

Coleccionista organizada

En tan solo tres meses, Hicks y su equipo curaron la muestra compuesta por más de 600 artículos.

La tarea no fue sencilla, pero la naturaleza meticulosa de Keaton facilitó el trabajo, pues la actriz, obsesionada con los objetos, dejó en sus vídeos de Instagram y en sus libros una suerte de mapa personal sobre el significado de su colección.

De la exhibición destaca un gran muro de collage con fotografías propias y ajenas, juguetes, postales y recortes de todo tipo.

Junto a este, un gabinete de curiosidades encarna el caos ordenado de la artista, con cestas repletas de objetos diversos entre los que destacan una taza con la imagen de Jack Nicholson, un Óscar de plástico con la leyenda "Best Mom" ("la mejor mamá"), fotografías antiguas de desconocidos o una pierna de muñeca.

"En realidad dice mucho sobre ella, sobre cómo pensaba, cómo coleccionaba las cosas y cómo las veía desde cierta perspectiva, y sus cuestionamientos, ¿cómo se puede explorar esto?", considera Hicks.

Una vida a la vista

La planta abierta del Bonhams recrea parte de lo que quizá fue en algún momento la vida cotidiana de la actriz de 'The Godfather'.

Una pared exhibe el letrero de California que adornaba su casa de Brentwood, en la otra la frase de Walker Evans: Look we don't have that much time (Mira no tenemos mucho tiempo).

Las mesitas de café sostienen esferas del planeta tierra de diferentes estilos, letras variadas, libros organizados por colores, que denotan la visión estética de Keaton y su gusto por el diseño.

"Sentíamos que era muy importante mantener su visión. Esto trata sobre ella y su vida, y debía presentarse de la manera en que ella lo habría querido", explica Hicks, una lógica que se mantendrá en la venta.

También se exhiben fotografías de su autoría, entre ellas una con su amiga, la también actriz Carol Kane; y otra de una mano lanzando dados que, según Hicks, "estuvo en la casa de Al Pacino muchos años", así como maniquíes con varios de sus atuendos más icónicos, como faldas de lunares blancos y negros o sus característicos trajes.

También abundan antiguos álbumes familiares anónimos, junto a una colección atípica de anuncios de dentaduras, fotografías de dentistas y modelos dentales.

"Creo que no mucha gente está interesada en los dientes, pero ella sí. Amaba los dientes... Esos pequeños matices son probablemente las cosas más interesantes", explica Hicks.

Además, quienes acudan a la exhibición podrán participar en un muro de collage comunitario que podrán ir construyendo con recortes que la propia actriz tenía guardados.

FUENTE: EFE

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