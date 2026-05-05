Dolly Parton cancela residencia en Las Vegas debido a problemas de salud

Dolly Parton arriba a la 57 edición de los Premios de la Academia de la Música Country.

MIAMI.- Dolly Parton canceló una vez más su residencia en Las Vegas debido a problemas de salud. A través de un reel en Instagram, la estrella del country, dio a sus seguidores una actualización sobre sus presentaciones y otros proyectos en los que trabaja, espacio en el que también informó sobre su avance de salud.

"Tengo buenas noticias y un poquito de malas noticias. Pero la buena noticia es que estoy respondiendo muy bien a los medicamentos y tratamientos, y estoy mejorando cada día", comentó.

Sin embargo, explicó que si bien los medicamentos le han mejorado, aún no está lista para brindar a los fanáticos una presentación a la altura de sus expectativas.

"La mala noticia es que me va a tomar un tiempo antes de estar al nivel de poder actuar en el escenario, porque algunos de los medicamentos y tratamientos me hacen sentir un poco mareada. Y claro, no puedo estar mareada cargando banjos, guitarras y esas cosas con tacones de cinco pulgadas, y saben que voy a estar usándolos. Sin mencionar todos esos atuendos pesados de pedrería, el gran cabello, y mi gran, eh, personalidad”, dijo riendo.

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Parton pidió que se le viera como un automóvil clásico, el cual necesita ser restaurado para brindar la mejor calidad.

"Una vez restaurado, puede ser mejor que nunca. Pero cuando levantaron el capó de este viejo anticuado, se dieron cuenta de que necesito reconstruir mi motor y que mi transmisión está fallando. Mi cárter de aceite está goteando, mi silenciador está roto, y mis amortiguadores y pistones necesitan reemplazo. Y, sin duda, es necesario que me cambien las bujías, porque saben tan bien como yo que no puedo perder mi chispa”.

Padecimientos

Con más seriedad, explicó que los cálculos que le han aquejado por años siguen siendo un problema, y que además su sistema inmunológico y digestivo han atravesado algunos procesos que necesitaban atención.

"Están trabajando muy duro para reconstruirlos y fortalecerlos. Espero estar en plena forma pronto", manifestó.

Pese a lamentar no poder cumplir con la residencia, señaló que continúan los progresos para la apertura de su nuevo SongTeller Hotel y museo, y además escribe el musical Dolly: A True Original Musical, que está programado para estrenarse en Broadway en 2026.

Por último, Parton confesó que aún se adapta tras la partida de su esposo Carl Dean, quien falleció en marzo de 2025 a los 82 años.

"Después de pasar por un año de primeras veces (sin él), quiero decir, las fiestas, y especialmente nuestro aniversario de bodas, y el día de su muerte, el 3 de marzo, saben que eso fue difícil para mí, pero siempre lo amaré y siempre lo extrañaré. Pero se sorprenderían de cuánto significó para mí su amor y preocupación durante ese tiempo. Dios, mi casa y mi porche parecían los jardines botánicos con todas las flores, y mi sala parece la oficina de correos con todas las tarjetas y cartas. Así que sí, desde el fondo de mi corazón, les agradezco. Han sido una gran parte de mi sanación”.

Concluyó aseverando que confía en su equipo médico.

“Tengo médicos maravillosos y estoy muy bien, y me aseguran que todo lo que tengo es tratable, así que me quedo con eso y solo quiero que sepan que les agradezco por apoyarme y que siempre los amaré”.