Expositores de la 12ª edición de CONTEXT Art Miami, del 3 al 8 de diciembre

CONTEXT Art Miami contará con instalaciones monumentales y presentaciones únicas de diez galerías que aportan perspectivas frescas y obras dinámicas a nuestra diversa lista de expositores internacionales. Los proyectos especiales serán presentados por GALERIE ADRIENNE DESBIOLLES (Zúrich), Band of Vices (Los Ángeles), Blink Group Gallery (Miami), Connect Contemporary (Atlanta), Echo Fine Arts (Cannes), Harman Projects (Nueva York), Hilton Contemporary (Chicago), Liquid art system (Miami), Nicolas Auvray Gallery (Nueva York) y Taglialatella Galleries (Toronto).

Las ferias de arte internacionales líderes, CONTEXT Art Miami y Art Miami, se han mantenido como parte integral de la Miami Art Week y desempeñan un papel fundamental en la consolidación de la reputación de Miami como un centro cultural global. La feria de 2024 comenzará con nuevas horas de preestreno Platinum VIP y VIP para destacados coleccionistas, curadores y miembros de la prensa el martes 3 de diciembre, de 11 a.m. a 1pm para Platinium VIP (solo por invitación) y de 1 p.m. a 4 p.m. para el preestreno VIP (solo por invitación).

Lista de expositores de CONTEXT Art Miami 2024

10k Contemporary El Alto | 2B ANDT 2B Miami | 2Wild | The Plaza Galleries Whistler | Able Fine Art NY Gallery Nueva York | AC Latin Art Buenos Aires | Alessandro Berni Gallery Lucignano | Art Bond NY Nueva York | Artemiro Gallery Nueva York | ArtLabbé Gallery Coral Gables | AtollArt Inc. Miami | Band of Vices Los Ángeles | Baryshev Art Gallery Medellín | Bel-Air Fine Art Miami | Binoche Fine Art Nueva York | Blink Group Gallery Miami | Blue Gallery Delray Beach| Carousel Fine Art Miami | CHIC EVOLUTION ART Fort Lauderdale | Coagula Curatorial Los Ángeles | coGALERIE Baden-Baden | Colour Senses Project Miami | Connect Contemporary Atlanta |Contemporary Art Gallery Miami | CONTEMPORARY DESIGN WORKS Miami | DE HARO PROJECTS Miami | Echo Fine Arts Cannes | Eden Gallery Nueva York | ESPINASSE31 Milán | Fabrik Projects Los Ángeles | Feeny’s Photo Miami | Fine Art Consultancy Londres | FLECHA Gallery Madrid | GALERIE ADRIENNE DESBIOLLES Zürich | GALERIE DEGREZE Cannes | Galerie Duret París | GALLERY EYN Seoul | Gallery Jeeum Hong Kong | Gama Gallery Estambul | Harman Projects Nueva York | Hilton Contemporary Chicago | IdeelArt Londres | Imaginart.Gallery Coral Gables | Imago Art Gallery Lugano | Insight Artspace Las Vegas | isart gallery Taipei | Iustitia FINE ARTS Nueva York | Jade Flower Gallery Seoul | Kedria Arts Kyiv | Khalifa Gallery Seoul | LaMantia Gallery Northport | Les Couleurs Art Gallery Miami | Liquid art system Miami | Liz Clement Contemporary Miami | Lurie Gallery Los Ángeles | Lustre Contemporary Toronto | Lysenko Gallery London | MAC Miami | NADER ART GALLERY Santo Domingo | Nicolas Auvray Gallery New York | PERSEUS GALLERY New York | Projects Gallery Miami | Vost Gallery Montréal | Quidley & Company Naples, FL | Resh Ramrattan Fort Lauderdale | Siempre Avanti Atlanta | Steidel Contemporary West Palm Beach | Taglialatella Galleries Toronto | THE NORMAL ROYAL Colorado | TING TING ART SPACE Taipei | VK Gallery Ámsterdam | WALTER WICKISER GALLERY Nueva York | YMF Contemporary & Fine Art Southampton | YOD TOKYO Osaka

Horario y ubicación

CONTEXT Art Miami continúa celebrándose en la prestigiosa ubicación frente al mar de One Herald Plaza en la Bahía de Biscayne, entre las calzadas Venetian y MacArthur, en el corazón del centro de Miami.

Previa Platinum VIP : Martes 3 de diciembre: 11 a.m. - 1 p.m. (con invitación)

Previa VIP: Martes 3 de diciembre 1 p.m. - 4 p.m.

Admission general: Martes 3 de diciembre: 4 p.m. - 9 p.m.; Miércoles 4 de diciembre - domingo 7 de diciembre: 11 a.m. - 7 p.m.; domingo, 8 de diciembre : 11 a.m. - 6 p.m.

Las entradas están disponibles para su compra en www.contextartmiami.com. Tenga en cuenta que las entradas están disponibles exclusivamente en línea y no pueden adquirirse en el lugar del evento.