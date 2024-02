Expresidenta de Miss Universo amenaza con demandar a la organización

POLÉMICA Ex de Lupillo Rivera amenaza con pruebas de infidelidades del cantante

"Desde que anuncié mi renuncia en noviembre de 2023, he buscado permanecer fuera del centro de atención, optando por no comentar ninguno de los cambios dentro de la Organización Miss Universo y buscando sólo ayudar silenciosamente a la marca y a sus partes interesadas cuando me solicitan, con mi conocimiento y orientación histórica", inicia el comunicado de la ejecutiva.

"Sin embargo, los recientes comentarios falsos e indignantes hechos por la dueña del Miss Universo Anne Jakrajutatip impugnando mi carácter me han obligado a romper mi silencio".

La mujer asegura que en otro contexto habría optado por ignorar los comentarios; sin embargo, en esta oportunidad prefirió tomar postura pues asegura que los señalamientos sobre haber cometido corrupción y recibir dinero para asegurar el paso de candidatas en las rondas preliminares no solo la perjudica a ella, también: "desacredita a las mujeres que ganaron el título de Miss Universo al dar a entender que sus títulos fueron 'comprados' y no ganados por mérito".

"No puedo aceptar afirmaciones tan peligrosas e imprudentes que degradan la marca Miss Universo y sus titulares".

Asesoramiento legal

Asimismo, Paula Shugar aseveró que se está asesorando para evaluar las opciones legales que puede tomar en Tailandia, pero advierte a los miembros de la organización que se deben pronunciar al respecto para evitar que esto empañe la importancia del concurso de belleza.

"Teniendo en cuenta que mi denuncia será sólo una de las muchas acciones legales que actualmente enfrenta el dueño de JKN, es imperativo para la marca Miss Universo y su legado que de inmediato hable la verdad y condene estas palabras antes de tomar cualquier acción ante los tribunales tailandeses. Estoy Reservando todos los derechos para reclamar daños y perjuicios", agregó.

Por último, aclaró que su intención no es participar en una polémica en redes sociales, pues no es algo que la defina.

"Quien me conoce sabe la verdad y lo que represento. Voy a dejar que mis años de trabajo con algunas mujeres realmente increíbles hablen por sí mismos".

En 2022, JKN Global Group, dirigida por la empresaria y activista trans Jakapong “Anne” Jakrajutatip, adquirió Miss Universo por 20 millones de dólares. Sin embargo, en noviembre trascendió que la empresa tailandesa enfrenta problemas de liquidez.

La compañía solicitó al Tribunal Central de Quiebras de Tailandia entrar restructurar sus operaciones y de la deuda, pero se emitió un comunicado en el que aseguraban que esto no afectaría el desarrollo del certamen de belleza.