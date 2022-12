Expresidente Barack Obama escucha Bad Bunny y Rosalía

En su lista, Titi me preguntó, del álbum Un verano sin ti de Bad Bunny , aparece en su top tres. No obstante, no es el único artista del género urbano latino que Obama admira; la cantante española Rosalía también integra su lista de favoritos con Saoko, sencillo que forma parte de su álbum Motomami.

“Yo siempre disfruto compartir mi lista de música de fin de año con todos ustedes, y este año escuché muchas buenas canciones. Aquí algunas de mis favoritas. ¿Hay algunas canciones o artistas que deberían checar?”, escribió Obama con la intención de invitar a sus seguidores a compartir con él otros artistas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Barack Obama (@barackobama)

Durante el verano, Obama ya había compartido una lista inicial de artistas que estaba escuchando en donde los latinos ya se posicionaban en su plataforma musical. “Cada año me emociona compartir mi lista de canciones de verano porque aprendo mucho de nuevos artistas gracias a sus respuestas”, escribió Barack Obama en su cuenta de Instagram. “Es un ejemplo de cómo la música realmente puede unirnos”.

La lista del expresidente de Estados Unidos también está compuesta por Kendrick Lamar, Beyoncé, Ari Lennox, Zach Bryan, Burna Boy, Tanks and The Bangas ft. The Ton3s, Koffe, Ayra Starr, Omar Apollo y Lizzo.

No obstante, Obama también publicó los libros que lo atraparon este 2022, donde destaca en primer lugar The Light We Carry, escrito por su esposa Michelle Obama. En dicha lista también se posiciona el argentino Hernán Díaz con su libro Tust.

Por último, Obama publicó la lista de películas que disfrutó. The Fabelmans, de Steven Spielberg y protagonizada por Paul Dano y Michelle Williams, encabeza el podio.

FUENTE: REDACCIÓN