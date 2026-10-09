viernes 9  de  octubre 2026
REALEZA

Expríncipe Andrés recibe 356.000 euros de indemnización por dejar la mansión de Windsor

Fue forzado a abandonar la vivienda, ubicada en Windsor, ante el escándalo por el alcance de sus vínculos con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein

El expríncipe Andrés el 6 de mayo de 2023, antes de las coronaciones del rey Carlos III de Gran Bretaña y la reina consorte Camilla de Gran Bretaña.

El expríncipe Andrés el 6 de mayo de 2023, antes de las coronaciones del rey Carlos III de Gran Bretaña y la reina consorte Camilla de Gran Bretaña.

AFP/Marco Bertorello

LONDRES.- Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, ha recibido una indemnización de 302.000 libras (356.360 euros) por haber entregado la mansión de Royal Lodge, a las afueras de Londres, en la que vivió durante décadas sin casi pagar renta, informó este viernes un portavoz del Patrimonio de la Corona.

El expríncipe fue forzado a abandonar la vivienda, ubicada en Windsor, ante el escándalo por el alcance de sus vínculos con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein, a quien supuestamente le facilitó documentos confidenciales del Gobierno cuando era enviado especial de Comercio del Reino Unido entre 2001 y 2011.

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La policía investiga actualmente la entrega de ese material al pederasta fallecido, que fue acusado de tráfico sexual de menores y de operar una red de abuso y explotación de adolescentes.

El Patrimonio de la Corona (en inglés Crown Estate) es una cartera de tierras y activos inmobiliarios que pertenecen al monarca únicamente por ser rey, pero no son sus propiedades privadas, por lo que no puede venderlas, aunque tampoco pertenecen al gobierno.

Todo el dinero que genera esta cartera se entrega al Tesoro británico para financiar el gasto público del país.

El antiguo duque de York tenía derecho a esta compensación económica porque, según las condiciones del contrato, devolvió la mansión sin haber expirado los primeros 25 años de vigencia del contrato.

"Ahora nos centramos plenamente en su uso futuro y en las oportunidades de generar valor económico adicional para la nación gracias a su devolución anticipada", indicó un portavoz de la Corona.

Mudanza y retiro de títulos

Debido a sus vínculos con Epstein, Andrés debió entregar Royal Lodge para instalarse en una vivienda ubicada en la finca de Sandringham (este de Inglaterra), y sus gastos son costeados por el rey, pero nunca se ha desvelado la cantidad que el monarca destina a su hermano.

Además, Carlos III decidió el año pasado retirar a su hermano todos sus títulos nobiliarios a raíz del escándalo.

La indemnización que ha recibido Andrés se conoce un día después de que el expríncipe y la Policía del valle del Támesis, a las afueras de Londres, acordasen que las órdenes judiciales que permitieron a los agentes registrar dos de sus propiedades el pasado febrero no cumplieron con la ley, según el Tribunal Superior británico.

Los registros se produjeron después de que Andrés saliera de la propiedad, pero también hubo registros en su actual casa -Marsh Farm-, también ofrecida y costeada por el rey.

Pese a que estas acciones fueron consideradas ilegales, la policía ha puntualizado que Andrés es aún investigado sobre conducta indebida en el ejercicio de un cargo público.

Mountbatten-Windsor fue detenido el pasado 19 de febrero, bajo sospecha de conducta indebida después de que documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sugirieran que había compartido información reservada con Epstein.

Andrés, que niega las acusaciones, fue interrogado durante un día y posteriormente quedó en libertad.

FUENTE: Con información de EFE

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