Expríncipe Andrés retrasa mudanza de residencia temporal en Sandringham

El expríncipe Andrés de Gran Bretaña, duque de York, llega para asistir a una misa réquiem, un servicio funerario católico, por la fallecida Katharine, duquesa de Kent, en la catedral de Westminster en Londres el 16 de septiembre de 2025.

MIAMI.- El expríncipe Andrés parece estar retrasando su mudanza a la que será oficialmente su nuevo hogar tras ser desalojado de Royal Lodge en Windsor, espacio que habitó por más de 20 años y que tuvo que abandonar luego de ser despojado de sus títulos por sus vínculos con Jeffrey Epstein .

Según informa People, el hermano del rey Carlos III está viviendo en Wood Farm, una propiedad ubicada en la finca de la familia real en Norfolk.

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Aparentemente, Andrés ha estado en Wood Farm debido a que la finca Marsh Farm, espacio que habitará oficialmente, necesitaba reformas. No obstante, The Sun señala que el príncipe Edward , hijo menor de Isabel II, visitó al expríncipe para hablar del uso continuado de Wood Farm.

Conflicto

El artículo sostiene que Edward y su esposa Sophie, duques de Edimburgo, deseaban pasar la Semana Santa en Wood Farm.

"Está yendo y viniendo entre Wood Farm y Marsh Farm", declaró una fuente a The Sun. "Hay que solucionarlo, ya que a Edward y Sophie les gusta usar Wood Farm".

Ante la imposibilidad de usar la propiedad habitual, los duques se alojaron en Gardens House.

En octubre, a Andrés se le ordenó entregar su antigua residencia en Royal Lodge, una mansión de 30 habitaciones que habitaba desde 2003.

A principios de 2026 se mudó a Wood Farm, donde su padre, el príncipe Felipe, vivió parte de su vida tras retirarse de la vida real en 2017 hasta su fallecimiento dos años después.