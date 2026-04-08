miércoles 8  de  abril 2026
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Expríncipe Andrés retrasa mudanza de residencia temporal en Sandringham

En octubre, a Andrés se le ordenó entregar su antigua residencia en Royal Lodge, una mansión de 30 habitaciones que habitaba desde 2003

El expríncipe Andrés de Gran Bretaña, duque de York, llega para asistir a una misa réquiem, un servicio funerario católico, por la fallecida Katharine, duquesa de Kent, en la catedral de Westminster en Londres el 16 de septiembre de 2025.

El expríncipe Andrés de Gran Bretaña, duque de York, llega para asistir a una misa réquiem, un servicio funerario católico, por la fallecida Katharine, duquesa de Kent, en la catedral de Westminster en Londres el 16 de septiembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El expríncipe Andrés parece estar retrasando su mudanza a la que será oficialmente su nuevo hogar tras ser desalojado de Royal Lodge en Windsor, espacio que habitó por más de 20 años y que tuvo que abandonar luego de ser despojado de sus títulos por sus vínculos con Jeffrey Epstein.

Según informa People, el hermano del rey Carlos III está viviendo en Wood Farm, una propiedad ubicada en la finca de la familia real en Norfolk.

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Aparentemente, Andrés ha estado en Wood Farm debido a que la finca Marsh Farm, espacio que habitará oficialmente, necesitaba reformas. No obstante, The Sun señala que el príncipe Edward , hijo menor de Isabel II, visitó al expríncipe para hablar del uso continuado de Wood Farm.

Conflicto

El artículo sostiene que Edward y su esposa Sophie, duques de Edimburgo, deseaban pasar la Semana Santa en Wood Farm.

"Está yendo y viniendo entre Wood Farm y Marsh Farm", declaró una fuente a The Sun. "Hay que solucionarlo, ya que a Edward y Sophie les gusta usar Wood Farm".

Ante la imposibilidad de usar la propiedad habitual, los duques se alojaron en Gardens House.

En octubre, a Andrés se le ordenó entregar su antigua residencia en Royal Lodge, una mansión de 30 habitaciones que habitaba desde 2003.

A principios de 2026 se mudó a Wood Farm, donde su padre, el príncipe Felipe, vivió parte de su vida tras retirarse de la vida real en 2017 hasta su fallecimiento dos años después.

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