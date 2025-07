Fabián Ríos sobre Miss Unvierse Latina: "Buscamos una reina que sea recordada"

“Yo me enfoco en la comunicación, en lo que a mí me ha ayudado para hacer más de 20 novelas a nivel mundial. Una reina debe tener una oratoria y expresión corporal maravillosas, para contestar como un ser humano con inteligencia emocional. En eso me estoy enfocando, en ver cuales candidatas leen, cuales se empoderan, porque al fin y al cabo todas son bellas, pero la que marca la diferencia es la mujer que abre puertas cuando habla. Estoy como francotirador (risas) mirando muy de cerca, porque quiero que la que lleve la corona, aparte de ser hermosa, tenga la comunicación como su arma más poderosa”, dijo Fabián Ríos a DIARIO LAS AMÉRICAS.

El concurso en modalidad de reality surgió como alianza entre la organización del certamen y la cadena que lo transmite en español. Y el actor considera que más allá de elegir a una representante para el certamen internacional de belleza, se trata de dar voz a los hispanos.

“El concepto es que, debido a la gran mayoría de latinos en EEUU, Miss Universo decidió que una latina debía representar a la comunidad latina en el país, independientemente de su nacionalidad. Yo creo que esta mujer se va a convertir en la puerta que abre posibilidades para los hispanos. A veces olvidamos que, a nivel político, podemos abrir muchas puertas, simplemente concentrándonos en hablar con el líder correcto, que podría ayudar a que surja una ley que beneficie a los hispanos en EEUU”, dijo Ríos.

“Y pienso que la historia nos lleva a eso, a que una mujer con poder, belleza, inteligencia emocional y la forma de hablar, pueda abrir puertas y lograr muchas cosas que ni siquiera en años un político haya logrado hacer. Por eso estamos tan enfocados en que la mujer que lleve la corona no sea solamente bella, sino que posea un arma poderosa para expresarse durante un año”, añadió.

Seleccionadas a través de un riguroso proceso de audición que cumplió con los exigentes requisitos de la Organización Miss Universe, las concursantes forman parte de un formato único y multiplataforma, conducido por Jacqueline Bracamontes. Completan el jurado Aracely Arámbula y David Salomón.

Además de su belleza y carisma, la ganadora deberá destacarse como una líder inspiradora, un ejemplo a seguir en el plano personal y profesional con un propósito filantrópico.

La competencia, que llega a su fin el 27 de julio, se divide en dos equipos. Alicia Machado, Miss Universo 1996, lidera el equipo Esmeralda; Zuleyka Rivera, Miss Universo 2006, estuvo a cargo del equipo Rubí, pero fue sustituida recientemente por Andrea Meza, Miss Universo 2020. Como capitanas, las exreinas de belleza aconsejan y motivan a las concursantes que seleccionaron para sus respectivos equipos.

El público puede votar de domingo a lunes. La ganadora recibirá un premio en efectivo de 100 mil dólares.

A la pregunta de si el reality está bien representado en cuanto a diversidad, comentó:

“Lo que pasa es que la audición fue muy meticulosa. Y de las estaban, que era un gran número de diferentes países, ya no están; queda una de cada país. Solo va a ganar una. Esos pronósticos de la gente están absolutamente anulados, porque las que decían que eran demasiado números ya no están. Y las que están repuntando son las que menos creíamos que iban a repuntar. Eso es lo que está pasando en este momento y eso es lo que pasa en la vida real. Lo más lindo de un proyecto como este es entender por qué una mujer como esta, poco a poco, se va transformando en esa mujer que merece llevar esa corona, que por primera vez una latina llevará representando a Norteamérica”.

“Y esa corona no puede estar en cualquier cabeza, tiene que estar en una mujer que nos represente en todo sentido, obviamente que represente la belleza de su país, pero lo más importante es que nos represente con inteligencia, que cuando hable esa mujer sea poderosa, que cuando se pare esa mujer sea vista de verdad y, sobre todo, que en realidad en su mente exista la posibilidad de ayudar a los latinos, porque será una gran embajadora. Esa es la mujer que estamos buscando porque la verdad todas son hermosas. Si fuera para coronar la belleza, tendríamos que en este momento tener 18 coronas”.

Desde su estreno en junio, los televidentes han sido testigos, semana tras semana, del drama y esfuerzo durante la convivencia de las jóvenes concursantes en la “mansión” (el set) donde se desarrolla el reality, que Telemundo transmite en vivo de lunes a viernes y domingos, a las 7pm. El programa también se puede ver a través de la plataforma de streaming Peacock, de la app de la cadena y por la pantalla de Telemundo Internacional en Hispanoamérica.

Aunque Ríos dijo tener favoritas, también reconoció que el desempeño de las candidatas no siempre es el mismo a medida que la competencia se intensifica y las concursantes se van esforzando en dar lo mejor de sí.

“A nivel personal tengo muchas, pero todas las noches va cambiando, porque cada vez los retos son más difíciles, cada vez los retos son más exigentes. Y ahí es donde surge esa águila que estamos buscando. Nosotros los seres humanos nos diferenciamos por la mentalidad, o tenemos mentalidad de pollo o tenemos mentalidad de águila. Y la única forma para poder sacar esa mentalidad es cuando estamos a prueba, cuando estamos bajo presión; ahí es donde nos damos cuenta de si nacimos para volar alto o nacimos para volar bajo”, expuso.

“A veces la favorita cuando se enfrenta a una prueba y se ve en medio de dificultades, a lo mejor con su inteligencia, con su empoderamiento físico, no quiere hacer el reto. Y por el solo hecho de no hacerlo, eso resta puntos. Y por supuesto repunta otra que, a pesar de que esté cansada, de que haya venido perdiendo, toma su decisión de mostrar que tiene capacidades. Y ahí es donde se muestra esa mentalidad que estamos buscando. No puede ser igual a todas, no podemos quedarnos con reinas que al año siguiente se olvidan, que solamente son recordadas por bellas. Por eso estoy enfocado en esa candidata que sea recordada cuando hable. Y estoy seguro de que los otros jueces también buscan lo mismo. Y claro, mi favorita es Yuli Ferreira (risas)”, añadió y bromeó al mencionar a su esposa como su candidata preferida.

Asimismo, Ríos reveló que este año empiezan las grabaciones de la nueva temporada de Sin senos sí hay paraíso, aunque no confirmó si regresa en la piel de su personaje Albeiro.

“Estamos a puertas de sacar Sin senos sí hay paraíso, la nueva temporada. Y estamos en ese proceso de empezar las grabaciones. Albeiro regresa solo si la historia lo amerita, si no, pues vendrá sin Albeiro. Pero tenemos que terminar primero este proyecto [el reality] que demanda mucha mentalidad y compromiso. Después de esto empezamos a grabar en Miami, Colombia y México”.