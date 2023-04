Fabián Ríos y Yuly Ferreira anuncian la pérdida de su bebé

"En ocasiones ni las palabras pueden expresar lo que se siente en el corazón, el dolor es tan intenso que se siente no poder más. Solo Dios sabe y me pregunto y le pregunto ¿por qué?, ¿para que?. Me duele, pero también pregunto, ¿qué me falto?, ¿qué no hice?. Quisiera respuestas, pero no hay; simplemente hay cosas que no tienen explicación. Queremos controlarlo todo y, pues, así no funciona; sin embargo, estoy muy agradecida con papá Dios porque me dio nuevamente la oportunidad hermosa de ser madre y llevar a mi bebé en mi vientre casi 10 semana, que fueron fuertes, pero las disfruté con mi alma cuerpo y espíritu. Estoy en el camino de seguir aprendiendo, de escuchar la voz de Dios y yo acepto la voluntad de mi padre y sé que su mano me guiará. Confío en él y descansaré en su poder", expresó la actriz colombiana Yuly Ferreira en su cuenta de Instagram.