Anuncian temática de la Met Gala 2026: "Fashion is art"

Según reseña la revista Vogue, la temática de la Met Gala explora la 'centralidad del cuerpo' como un lienzo para la moda

La cantante y actriz barbadense Rihanna llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York

La cantante y actriz barbadense Rihanna llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York

AFP/Andrea Reanult
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte finalmente ha anunciado la temática del Met Gala 2026, evento que tendrá lugar el lunes 4 de mayo y que marca el inicio de la exposición de primavera Costume Art. Este año, el dress code de la velada es Fashion is Art.

El anuncio fue hecho a través del Instagram del Costume Institute. "Centrada principalmente en el arte occidental desde la prehistoria hasta la actualidad, la muestra explorará las representaciones artísticas del cuerpo vestido, combinando modas y obras de arte de la vasta colección del Museo para destacar la relación inherente entre la ropa y el cuerpo", reza el mensaje.

Exposición

Según reseña Vogue, la temática explora la 'centralidad del cuerpo' como un lienzo para la moda.

"Compuesta por cerca de 400 objetos, la muestra –que ocupará las nuevas Galerías Condé M. Nast del MET, adyacentes al Gran vestíbulo– combina prendas del Instituto del Traje con pinturas, esculturas y otras obras que abarcan unos 5.000 años de historia del arte".

Por su parte, Andrew Bolton, curador responsable del Costume Institute, señaló que la moda es el punto en común de todas las galerías del museo.

“Lo que une a todos los departamentos de conservación y a todas las galerías del museo es la moda, o el cuerpo vestido. Es el hilo conductor de todo el museo, que es realmente la idea inicial de la exposición”.

Anfitriones

Como es tradición, la lista de invitados solo se conocerá la noche del primer lunes de mayo; no obstante, se sabe que Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour, serán las coanfitrionas de la velada.

Las celebridades estarán acompañadas de miembros del Comité Organizador de la Gala, copresidido por Anthony Vaccarello y Zoë Kravitz.

También figuran dentro del comité Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Alex Consani, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Paloma Elsesser, LISA, Chloe Malle, Sam Smith, Teyana Taylor, Lauren Wasser, Anna Weyant, A'ja Wilson e Yseult, según Vogue.

