Fabiola Lucena, las manos jóvenes y expertas de Vizage Aesthetic Center

“Ese tema de la estética es un poco controversial, porque las personas creen que solo trabajamos en el área del físico cuando en verdad alguien tiene algún tipo de inseguridad física, también tiene alguna deficiencia interna. Entonces, cuando ayudamos a esa persona a cambiar eso que quiere cambiar, pues eso ayuda a que confíe más en sí misma, a que mejore su autoestima”, dijo Fabiola Lucena a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“A mí me encanta el tema de la pérdida de peso, porque siempre me hace muy feliz ver a las personas lograr metas y trabajar cada día más por sí mismas. Soy fuerte y me encanta que las personas estén felices y que salgan de aquí con una sonrisa. Eso es lo que más me motiva: ver a las personas felices porque se sienten mejor con su imagen. Cuando ya no eres tan insegura sobre ciertos aspectos, empiezas a reflejar muchísima mejor energía. Eso es lo que más me gusta: contribuir a ese cambio”, agregó la joven de 22 años.

Desde que cumplió la mayoría de edad, Lucena se empapa acerca de novedosos tratamientos y se prepara para ser la profesional en la que se ha convertido.

“Empecé trabajando con mi mamá con 18 años como recepcionista. Poco a poco obtuve la licencia de electrolisis, que sirve para hacer láser. Y después empecé a estudiar enfermería. Ahora me encargo de la parte de los péptidos, que son hormonas que creamos en laboratorios. Hoy en día está muy popular el reemplazo hormonal. Veo pacientes a diario, les hacemos la consulta de control de peso para identificar cuál sería el mejor tratamiento”, dijo.

“Desde que veía a mi mamá sabía que quería estar en el área de la belleza. Y siempre ha sido una meta trabajar con ella y luego lograr mis propias metas”.

Tratamientos en el Vizage Aesthetic Center

En Vizage, ubicado en Doral, Lucena se desempeña en el área de pérdida de peso y en láser. Y uno de los propósitos del medspa es expandir los tratamientos para beneficio de los pacientes.

“Me interesa más el área endocrina, o sea, las hormonas. A partir de los 45 o 50 años, en las mujeres puede haber menos producción de hormonas y el reemplazo hormonal se encarga de suplir esa pérdida, lo que hace que el metabolismo trabaje más rápido y se pierda peso”, indicó.

“Empezamos hace unos dos años con el tema de la pérdida de peso, pero lo ideal es que vayamos creciendo para trabajar más cosas, o sea, no solo la pérdida de peso o el reemplazo hormonal, sino también la pérdida de cabello o el desbalance en quienes padecen fuertes efectos de la menopausia”, añadió.

Beneficios del láser

Sobre las ventajas del láser, comentó que el uso más popular es para remover tatuajes en la ceja, aunque los tratamientos a base de láser ofrecen otros beneficios. El objetivo de aplicar láser en el área de las cejas es para luego realizar la micropigmentación, pero también se puede optar por lucir cejas naturales.

“El más popular que hacemos es el que remueve el tatuaje en las cejas, lo que hace es que ataca el pigmento y lo va borrando, se necesitan entre tres a nueve sesiones. El procedimiento es un poco doloroso, pero colocamos anestesia y se empiezan a ver los resultados desde la primera sesión”, explicó.

“En el área de las cejas hay dos opciones, se puede hacer un tatuaje para tapar el que existía o la persona se puede quedar sin el tatuaje, porque con el láser se pueden lograr las dos cosas: tapar tatuajes, dejarlos lo suficientemente claros, o borrarlos completamente”.

Los otros usos del láser benefician a las uñas o la apariencia del rostro.

“Hacemos láser para combatir los hongos en las uñas. También hacemos un fácil con una mascarilla de carbón, que ayuda a borrar un poco las manchas, mejorar la textura de la piel o darle más brillo”, dijo.

“Ese tipo de facial se recomienda una vez al mes o cada seis semanas, porque el láser es bien profundo, por eso tenemos que esperar que la piel cicatrice. Las células regeneran el área donde el láser haga cualquier tipo de daño. Entonces se ve la mejoría desde afuera hacia adentro. Lo bueno de cualquier tratamiento con láser es que los resultados se ven bastante rápido, siempre se nota la mejoría desde la primera sesión”, expuso.

Con miras hacia el futuro, Lucena aprende cada día de Ferreira, tanto en los tratamientos como en la parte administrativa.

“Mi mamá tiene muchísima experiencia, no solo en cuanto a tratamientos de belleza, sino también en cómo manejar un negocio. Y mi meta es tal vez algún día tener este mismo tipo de negocio y ella siempre me ha apoyado en todo. De ella he aprendido a ser muy responsable, he madurado mucho. Hoy tengo mucho conocimiento a pesar de ser muy joven. Y todo eso ha sido gracias a mi mamá. Ella es el pilar de todo lo que es Vizage. Estoy muy agradecida y feliz de aprender de ella".

“Y que mi mamá sea mi jefa tiene a veces su lado negativo, pero mayormente es bien positivo. Ella me ha enseñado a ser trabajadora, a ser humilde y a luchar por lo que quiero. Eso es lo que define la persona que hoy soy”.